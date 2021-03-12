«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Классный учитель - 2021»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Для многих из нас учителя - как вторые родители: они дают не только знания, но и становятся для многих проводниками в жизнь, наставниками, помогают достигать первых успехов, вдохновляют на свершения. Чтобы отдать дань уважения каждому из них, «Комсомольская правда» - Иркутск» провела на сайте уже четвертый фотоконкурс «Классный учитель». Его условия предельно простые: загрузить фото на сайт, немного рассказать о себе и любимой профессии.
В виртуальном батле сражались более 80 преподавателей школ из разных уголков Иркутской области. И вот пришло время определить победителей. Самых-самых выбирали читатели путем голосования. Награждение призеров и лауреатов спецноминаций по традиции прошло в пресс-центре «Комсомолки». Они получили грамоты от "КП" и подарки от нашего партнера - фармацевтической компании "Буарон".
Итак, знакомим с теми, кому отдали симпатии наши читатели.
Победительница нашего конкурса Ия Климентьева из Усолья-Сибирского
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
1-е место - Ия КЛИМЕНТЬЕВА (п. Средний, Усольский район)
Когда работаешь с душой, сложностей нет
- Участие в конкурсе «КП» стало для меня сюрпризом: ученики сами подали заявку, а потом голосовали. Меня в курс дела намеревались ввести только на этапе подведения итогов, правда, не выдержали и проговорились. То, что они так ответственно отнеслись к голосованию, неудивительно, ведь у меня кадетский класс, ребята - будущие военные. Утреннее и вернее построение, проверка формы одежды… главное у нас – дисциплина.
Что касается выбора профессии, то я пошла по стопам бабушки. Она, кстати, преподавала в той же школе, что и я сейчас. Тружусь уже 19 лет, преподаю психологию. Что самое сложное в этом деле? Когда работаешь с душой, когда этим горишь, то сложностей вообще нет.
Татьяна Макаренко заняла 2-е место.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
2-е место - Татьяна МАКАРЕНКО (Усолье-Сибирское)
Надеюсь, внучка пойдет по моим стопам
- Я работаю в одной школе учителем физики более 30 лет. В конкурсе «КП» за меня голосовали не только нынешние ученики, но и выпускники разных лет. Ребята в школе тщательно контролировали голосование. Постоянно приходили и делали отчеты, на каком месте в данный момент иду. Кстати, участвую в конкурсах не первый раз, например, выиграла городской этап «Учителя года».
Без этой профессии я просто не могу существовать. С детства мечтала стать педагогом. Надеюсь, внучка пойдет по моим стопам. В свои четыре года она уже пытается учить кукол.
Обладатель 3-го места Ирина Сальникова из Зимы
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
3-е место - Ирина САЛЬНИКОВА (Зима)
Создала музей имени Евгения Евтушенко
- Участвовать в конкурсе «КП» посоветовали коллеги. Я зарегистрировалась, но продвигать себя времени не было, тогда на помощь пришли ученики и их родители. Они раскидывали в соцсетях анкету и призывали голосовать. Я даже из Португалии лайк получила.
Что касается работы, то преподаю технологию, а моя отдушина - музей имени Евгения Евтушенко, который организовала в школе. Особые экспонаты и гордость - книги, подаренные Евгением Александровичем. Когда он приезжал к нам, дети читали поэту его стихи.
Галина Комарова заняла 4-е место в нашем конкурсе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
4-е место - Галина КОМАРОВА (Саянск)
Из воспитателей - в учителя
- Вообще по профессии я воспитатель. В 2004 году на базе детского сада открыли областную школу-интернат для детей-сирот, я стала педагогом-организатором. Сейчас у нас 64 ребенка. Каждое утро, когда захожу в коридор, они выбегают, окружают меня, обнимают. Старшие, которые уже пользуются компьютером, конечно, голосовали за меня в конкурсе «Комсомолки», отслеживали каждый лайк, ведь и я, и другие коллеги уже стали родными для воспитанников.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Отметили лауреатов в спецноминациях
«Самый первый участник»
Наталия ГОРЕЛОВА (Иркутск)
- Я как раз сидела в соцсетях, и как только увидела, что на страничке «КП» - Иркутск» опубликовали пост о конкурсе, тут же отправила заявку. Даже не знала, что стала первой участницей! Так что победа в номинации для меня приятный сюрприз. Работаю учителем английского языка 11 лет, а в этом году стала еще и педагогом дополнительного образования.
Наталия Горелова первой подала заявку на наш конкурс
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«За самую необычную фотографию»
Елизавета ШЕСТАКОВА (Иркутск)
- На конкурс я отправила снимок с фотоссесии с лошадьми. Ухаживать за ними - мое хобби. Учителем географии работаю третий год. Но я не только учу детей, но и учусь у них.
Елизавета Шестакова выиграла номинацию «За самую необычную фотографию»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«За активную жизненную позицию»
Максим ЧЕРНЫШЕВ (п. Маркова, Иркутский район)
- Начинал я работать как тренер по спортивному ориентированию. Затем окончил педагогический университет и стал учителем физкультуры. Но ограничиваться этим не стал, создал поисково-краеведческий отряд «Патриот». Мы с ребятами выезжаем на места боев Великой Отечественной войны.
Максим Чернышев обладатель приза «За активную жизненную позицию
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«За преданность делу»
Надежда МАНДРЫКИНА (Иркутск)
«За доверие учеников»
Ольга МИХАЙЛОВА (Усолье-Сибирское)
«За успешный старт»
Мария ЕЛОШИЧ (Иркутск)
«За самый необычный предмет»
Елена ГРУЗДЕВА (Братск)
«За целеустремленность»
Елена КОБЛОВА (Зима)
«За самый оригинальный рассказ о себе»
Елизавета ДАНИЛОВАС (Каменка, Боханский район)
«За продолжение династии учителей»
Ирина САМБАРОВА (Иркутск)