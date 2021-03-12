Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 марта: количество переболевших COVID-19 в регионе приблизилось к 56 000 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 12 марта. Сегодня, в ковидных госпиталях Приангарья под присмотром медиков находятся 1518 пациентов. Еще несколько тысяч человек лечатся от новой коронавирусной инфекции дома.

За сутки в лабораториях, где делают тесты на COVID-19, новых положительных результатов было получено 199. Общее число случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 12 марта возросло до 58 345.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 марта: выздоровели почти 56 000

Большинство сибиряков с новой коронавирусной инфекцией справляются. Так, победить болезнь смогли уже почти 56 000 человек, 55 941, если быть точными. За минувшие сутки выздоровел 291 из них.

К несчастью, смертельные исходы течения болезни до сих пор регистрируются каждый день. Только за последние 24 часа скончались еще девять человек: семерых из них сгубил COVID-19, еще двое зараженных умерли от других болезней.

С начала распространения коронавируса в регионе жертвами пандемии стали 2219 подхвативших заразу: в 1974 летальных случаях причиной был COVID-19, еще 245 имели в анамнезе и иные тяжелые заболевания, которые и привели к смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 марта.

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