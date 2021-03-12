«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Классный учитель - 2021» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для многих из нас учителя - как вторые родители: они дают не только знания, но и становятся для многих проводниками в жизнь, наставниками, помогают достигать первых успехов, вдохновляют на свершения. Чтобы отдать дань уважения каждому из них, «Комсомольская правда» - Иркутск» провела на сайте уже четвертый фотоконкурс «Классный учитель». Его условия предельно простые: загрузить фото на сайт, немного рассказать о себе и любимой профессии.

В виртуальном батле сражались более 80 преподавателей школ из разных уголков Иркутской области. И вот пришло время определить победителей. Самых-самых выбирали читатели путем голосования. Награждение призеров и лауреатов спецноминаций по традиции прошло в пресс-центре «Комсомолки». Они получили грамоты от "КП" и подарки от нашего партнера - фармацевтической компании "Буарон".

Итак, знакомим с теми, кому отдали симпатии наши читатели.

Победительница нашего конкурса Ия Климентьева из Усолья-Сибирского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1-е место - Ия КЛИМЕНТЬЕВА (п. Средний, Усольский район)

Когда работаешь с душой, сложностей нет

- Участие в конкурсе «КП» стало для меня сюрпризом: ученики сами подали заявку, а потом голосовали. Меня в курс дела намеревались ввести только на этапе подведения итогов, правда, не выдержали и проговорились. То, что они так ответственно отнеслись к голосованию, неудивительно, ведь у меня кадетский класс, ребята - будущие военные. Утреннее и вернее построение, проверка формы одежды… главное у нас – дисциплина.

Что касается выбора профессии, то я пошла по стопам бабушки. Она, кстати, преподавала в той же школе, что и я сейчас. Тружусь уже 19 лет, преподаю психологию. Что самое сложное в этом деле? Когда работаешь с душой, когда этим горишь, то сложностей вообще нет.

Татьяна Макаренко заняла 2-е место. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2-е место - Татьяна МАКАРЕНКО (Усолье-Сибирское)

Надеюсь, внучка пойдет по моим стопам

- Я работаю в одной школе учителем физики более 30 лет. В конкурсе «КП» за меня голосовали не только нынешние ученики, но и выпускники разных лет. Ребята в школе тщательно контролировали голосование. Постоянно приходили и делали отчеты, на каком месте в данный момент иду. Кстати, участвую в конкурсах не первый раз, например, выиграла городской этап «Учителя года».

Без этой профессии я просто не могу существовать. С детства мечтала стать педагогом. Надеюсь, внучка пойдет по моим стопам. В свои четыре года она уже пытается учить кукол.

Обладатель 3-го места Ирина Сальникова из Зимы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3-е место - Ирина САЛЬНИКОВА (Зима)

Создала музей имени Евгения Евтушенко

- Участвовать в конкурсе «КП» посоветовали коллеги. Я зарегистрировалась, но продвигать себя времени не было, тогда на помощь пришли ученики и их родители. Они раскидывали в соцсетях анкету и призывали голосовать. Я даже из Португалии лайк получила.

Что касается работы, то преподаю технологию, а моя отдушина - музей имени Евгения Евтушенко, который организовала в школе. Особые экспонаты и гордость - книги, подаренные Евгением Александровичем. Когда он приезжал к нам, дети читали поэту его стихи.

Галина Комарова заняла 4-е место в нашем конкурсе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4-е место - Галина КОМАРОВА (Саянск)

Из воспитателей - в учителя

- Вообще по профессии я воспитатель. В 2004 году на базе детского сада открыли областную школу-интернат для детей-сирот, я стала педагогом-организатором. Сейчас у нас 64 ребенка. Каждое утро, когда захожу в коридор, они выбегают, окружают меня, обнимают. Старшие, которые уже пользуются компьютером, конечно, голосовали за меня в конкурсе «Комсомолки», отслеживали каждый лайк, ведь и я, и другие коллеги уже стали родными для воспитанников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отметили лауреатов в спецноминациях

«Самый первый участник»

Наталия ГОРЕЛОВА (Иркутск)

- Я как раз сидела в соцсетях, и как только увидела, что на страничке «КП» - Иркутск» опубликовали пост о конкурсе, тут же отправила заявку. Даже не знала, что стала первой участницей! Так что победа в номинации для меня приятный сюрприз. Работаю учителем английского языка 11 лет, а в этом году стала еще и педагогом дополнительного образования.

Наталия Горелова первой подала заявку на наш конкурс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«За самую необычную фотографию»

Елизавета ШЕСТАКОВА (Иркутск)

- На конкурс я отправила снимок с фотоссесии с лошадьми. Ухаживать за ними - мое хобби. Учителем географии работаю третий год. Но я не только учу детей, но и учусь у них.

Елизавета Шестакова выиграла номинацию «За самую необычную фотографию» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«За активную жизненную позицию»

Максим ЧЕРНЫШЕВ (п. Маркова, Иркутский район)

- Начинал я работать как тренер по спортивному ориентированию. Затем окончил педагогический университет и стал учителем физкультуры. Но ограничиваться этим не стал, создал поисково-краеведческий отряд «Патриот». Мы с ребятами выезжаем на места боев Великой Отечественной войны.

Максим Чернышев обладатель приза «За активную жизненную позицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«За преданность делу»

Надежда МАНДРЫКИНА (Иркутск)

«За доверие учеников»

Ольга МИХАЙЛОВА (Усолье-Сибирское)

«За успешный старт»

Мария ЕЛОШИЧ (Иркутск)

«За самый необычный предмет»

Елена ГРУЗДЕВА (Братск)

«За целеустремленность»

Елена КОБЛОВА (Зима)

«За самый оригинальный рассказ о себе»

Елизавета ДАНИЛОВАС (Каменка, Боханский район)

«За продолжение династии учителей»

Ирина САМБАРОВА (Иркутск)