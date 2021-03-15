«Отдыхаем с корешами и едим «запрещенку»: как отметил победу на чемпионате России саночник Семен Павличенко. Фото: личный архив Семена Павличенко

Один из лучших саночников мира, братчанин Семен Павличенко добавил в свою богатую коллекцию наград еще одну медаль. На чемпионате России в Сочи, сибиряк завоевал золото в соревнованиях одноместных саней. Показав результат в 3:27:366, Семен опередил еще одного лидера сборной России Романа Репилова. И еще одна хорошая новость. Бронзу в Сочи взял земляк Семена братчанин Александр Горбацевич.

Кстати, свои медали Семен и Александр отметили, употребив, по словам самого Павличенко «запрещенку». Спортсмены позволили себе поесть шаурму.

- Я и мои кореша сегодня отдыхаем, - говорит Семен на видео, которое он выложил в истории нга своей странице в инстаграм. – И мы едим «запрещенку».

Напомним, прошедший сезон сложился для Семена Павличенко весьма успешно. 29-летний сибиряк занял 3-е место в общем зачете Кубка мира. Попасть в тройку сильнейших саночников мира, Семену удалось после того, как он завоевал сразу несколько медалей. Братчанин взял золото в командной эстафете на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Затем на восьмом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке сибиряк завоевал серебряную медаль в одиночном заезде. И еще взял золото в спринте. Также Семен стал серебряным призером в спринте, на чемпионате мира в Кенигзее.

Кстати, перед стартом чемпионата России в Сочи, Семен записал видеоролик и показал все свои кубки и медали, завоеванные в 2021 году.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015, 2021), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019, 2021.

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