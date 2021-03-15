Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 марта: 5999 человек лечат от COVID-19 в регионе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 15 марта. Борьба с новой коронавиурсной инфекцией в регионе продолжается. Темпы заболеваемости снижаются с каждым днем, но расслабляться все не стоит. За минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус пришли еще 190 нашим землякам. Таким образом, в регионе COVID-19 подтверждался уже 58 923 раза.

Конечно, большинство из них уже выздоровели. За последние 24 часа 29 человек узнали о том, что выздоровели. Всего победили болезнь с начала пандемии уже 56 549 человек, из них 5322 – это дети.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 марта: больны COVID-19 около 6 тысяч человек

Продолжают лечение 15 марта в Приангарье порядка шести тысяч человек – 5999, если быть точными. У большинства из них – 4446 – болезнь протекает в легкой форме и им разрешено лечиться амбулаторно, то есть дома. Но 1536 сибирякам потребовалась госпитализация, 92 из них сегодня находятся в тяжелом состоянии. За их здоровье и жизнь борются врачи в ковидных госпиталях.

Увы, летальные исходы течения болезней продолжаются. За сутки от COVID-19 скончались еще 8 человек. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе Иркутская область потеряла уже 2244 человека: причиной смерти 1997 из них стал коронавирус, еще 247 зараженных были больны и другими тяжелыми болезнями, которые и стали причиной их смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 15 марта.

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