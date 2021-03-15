Реальная история обмана мошенниками пенсионеров раскрыта в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жертвами "развода" стали около десятка пенсионеров в Иркутской области. На самом деле количество пострадавших может быть и больше. Кроме того, никто не гарантирован, что "хитроумной" схемой, рассчитанной на то, что пожилые люди всегда переживают за своих детей и готовы защитить их от неприятностей любой ценой, не воспользуется кто-то еще. Если у вас есть родственники в солидном возрасте, предупредите их. В любом непонятном случае, прежде чем принимать решение, пусть связываются с вами.

Схема развода

-Ваш сын ( вариант - дочь) занял у меня деньги. Хочу ему отдать, а мне все некогда, не можем пересечься. Может быть, передадите?, - с такой "искренней" просьбой подходил к пенсионерам на улице мужчина. Как правило, рядом с ним была женщина. "Семейная пара" - это внушает доверие старикам.

Те, как правило, не отказывали...А это-то и требовалось.

- Ссылаясь на наличие на руках только крупной купюры, аферист передавал жертве сувенирные банкноты, в качестве «сдачи» забирая реальные рубли, - сообщает достаточно типичную схему обмана пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. -Мужчина может быть причастен к серии противоправных деяний, связанных с обманом пожилых людей и подменой реальных денег на «билеты банка приколов».

Напомним, один из таких случаев произошел на заправочной станции в Черемховском районе. Мошенник «разменял» 70-летнему мужчине 5 тысяч рублей. Благодаря ориентировке, которую удалось получить по записи с камер видеонаблюдения, афериста удалось разыскать, как и его спутницу. Сейчас с подозреваемыми работают следователи.

Какие еще распространенные схемы обмана пенсионеров используются?

Вам нужен счетчик

Мошенники стучатся в дверь от имени «Иркутскэнергосбыта» и говорят, что нужно проверить счетчик, а потом говорят: «Ваш прибор учета устарел и его следует поменять, иначе оплата за электроэнергию проходить не будет и возникнут сложности». За все про все, включая установку, берут около 4400 рублей.

- Вот как раз на этом этапе нам и звонят обманутые и просят сделать опломбировку, - рассказывает заместитель начальника Правобережного отделения «Иркутскэнергосбыта» Наталья Соковикова. - Мы, конечно, делаем это бесплатно, но когда начинаем разбираться в ситуации, то возмущению нет предела! Почему?! Во-первых, мы сами производим замену счетчиков (и стоит однофазный не 4400, а 1850 рублей) и одновременно допускаем прибор учета в эксплуатацию - производим опломбировку и составляем акт допуска. Во-вторых, замена счетчика производится по заявке собственника, а в-третьих, эта процедура сегодня в принципе бесплатна. ( подробности)

Выплаты на лекарства

" Я выгуливала собаку, когда ко мне подошли 2 женщины. Они сообщили, что от соцобеспечения всем пожилым дают по 1, 5 тысячи рублей на лекарства. И протянули купюру в 5 тысяч рублей. Я им сразу отдала 3 тысячи, но еще 500 не нашлось. Предложила зайти за ними позже, они не согласились. Вместе мы прошли в квартиру", - пожилой женщине, которая поверила обманщикам, далеко за 80.

Понятно, чем закончилась эта история. Проникнув в квартиру, мошенницы отвлекли пожилую женщину, а сами стащили у нее деньги. (подробности)

Перерасчет пенсии

- Пришел на бесплатную консультацию к юристу, а там меня спрашивают: «А про перерасчет пенсии знаете?», - рассказывает Андрей Потапов (имя изменено), пенсионер, инвалид III группы из подмосковной Каширы. - У меня сейчас пенсия 8,5 тысячи рублей. В юридическом бюро говорят, что сумма вырастет до 19 тысяч рублей после перерасчета. Чтобы оформить документы, я сразу на месте заплатил юристам 35 тысяч. Потом мне позвонили из этого бюро и сказали, что нужно еще 170 тысяч рублей принести. Откуда у меня такие деньги?! Я уже все, что было, им отдал. А никакого перерасчета пенсии так и не получил.

Объясните пожилым людям, что перерасчет пенсии, если он действительно положен, в Пенсионном фонде сделают совершенно бесплатно. Консультироваться по этому поводу нужно не с юристами из коммерческих контор, подписывая грабительские договоры ( в Иркутске такие случаи тоже были), а с соцработниками. (подробности)

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