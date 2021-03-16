Пандемия. Год спустя: о том, как изменилась наша жизнь, - в спецвыпуске «Комсомолки» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пандемия перевернула весь мир с ног на голову. И этот мир уже никогда не будет прежним. Лишения и потери, но одновременно победы и новые возможности принес нам минувший год. Какие? Кто-то изменил профессию и понял, что до того занимался совсем не тем, а кто-то - всю жизнь. Так или иначе, но все мы научились жить в новых реалиях. Каких? Об этом расскажет «Комсомолка». 12 марта – год, как объявили пандемию, а 26 марта - год, как мы прочувствовали на себе слово «самоизоляция». Если вспомнить, сколько хорошего произошло за последние 12 месяцев? Мы научились квартиру превращать в спортзал, ставить трудовые рекорды, не вставая с диванов, а главное еще больше помогать и сопереживать друг другу. Марафоны добра в поддержку врачей, благотворительные акции, открытие новые больниц. А то ли еще было?! А что именно позитивного произошло с нами за год расскажет «Комсомолка» в специальном выпуске, который выйдет в печать 31 марта 2021 года.

ВНИМАНИЕ!

Если вам есть, о чем рассказать, звоните нам в редакцию на номер +7-952-636-47-73. Расскажите свою историю о том, как пандемия изменила вашу жизнь.

По вопросам сотрудничества звоните по тел. (3952) 208-004.