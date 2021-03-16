Эксперты рассказали, что повара и строители возглавили топ дефицитных профессий в Иркутске . Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Этого ждали. Но о том, что рабочих рук в кафе и ресторанах Иркутска будет настолько не хватать, не думал никто. Знакомая после долгого простоя снова открывает небольшую точку общепита в крупном микрорайоне пригорода. И сетует – людей не найти, даже на хорошую зарплату! А до коронавируса толпы народа приходили на каждое место! Удивитесь, но это правда. После снятия ограничений и накануне сезона общепиту потребовался персонал. А его нет! Это подтверждают и эксперты.

- В феврале компании из отрасли «Ресторан, общественное питание, фаст-фуд» открыли более 500 вакансий, что в 1,6 раза больше, чем в январе, - уточняют аналитики HeadHunter Сибирь. - Подавляющее большинство предложений – 71% – открыто в Иркутске, также персонал нанимают в заведения общественного питания Ангарска, Братска и других городов области.

Нужны все, но самыми востребованными специалистами стали повара – на них приходится 47% вакансий отрасли, также крайне высок спрос на персонал кухни (37%), барменов и официантов (17%).

А поскольку за хорошие кадры идет самая настоящая борьба, то и платить им готовы больше. Скажем, сегодня вполне обычный квалифицированный повар может претендовать на 50 тысяч и выше, управляющий тоже получает около этой суммы и даже те, кто разносит блюда и принимает заказы, рассчитывает на сумму от 25 тысяч рублей, а самые денежные предложения тут - от 40 тысяч.

Больше всего можно заработать, конечно, на вахте. Да, работать придется на Крайнем Севере (в Иркутске ищут персонал не только в Усть-Кут, но и в Якутию, и на Ямал), но и доход возможен очень крутой – до 223 тысяч рублей на руки, если ты хороший повар-кондитер. Именно высокий спрос на сезонную работу и хорошие зарплаты на севере «обескровили» отрасль. Люди не могли целый год ждать, пока общепит заработает в полную мощь, и, кто мог, завербовались на вахту. Часть нашла себя в другой сфере – например, студенты, которые обычно и подрабатывали официантами.

НА ЗАМЕТКУ

Специалисты из каких сфер самые нужные

По статистике, весь прошедший месяц компании в большом количестве нанимали на работу продажников (22% мест), строителей (17%), водителей (14%). Бизнес ожил. Сразу стало заметно, где и каких кадров не хватает. А не хватает столяров, плиточников, отделочников, да и вообще рабочего персонала на производстве. Если на вакансию откликнется хотя бы один человек – уже хорошо. И это при том, что в целом ситуация на рынке труда сейчас не в пользу работодателей – на одну позицию в среднем претендует всего 3-4 человека, то есть выбирать профессионалов особо не из кого. Много предложений только от неопытных студентов, им на работу устроиться очень сложно.

В то время, как требуются люди, которые имеют хотя бы минимальный стаж. Спрос вырос на госслужбе, много нужно помощников по хозяйству и нянь (причина та же – люди возвращаются в офисы, кто-то должен следить за детьми), требуются на сезон, на проекты журналисты и специалисты по соцсетям. В то же время, хотя врачей не хватает по-прежнему, спрос на них и зарплаты снижаются.