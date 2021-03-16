Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 марта: больше 2000 человек в регионе умерли от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 16 марта. В Иркутской области количество случаев заражения 16 числа превысило 59 000. В общей сложности диагноз COVID-19 в регионе был поставлен 59 111 раз. За минувшие сутки о том, что больны новой коронавирусной инфекцией узнали 188 человек. Исходя из цифр, предоставляемых Оперативным штабом по коронавирусу в Приангарье, темпы заболеваемости снижаются с каждым днем.

В ковидных госпиталях сейчас находится 1507 пациентов. Еще 4480 наших земляков в данный момент лечатся дома.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 марта: 56 740 человек переболели COVID-19

В Иркутской области с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели 56 740 человек. Только за минувшие сутки от болезни вылечился 191 человек. К несчастью, помочь медики смогли не всем. Летальные исходы продолжают регистрировать каждый день.

За последние 24 часа скончались еще 9 зараженных: восемь из них сгубил COVID-19, еще один с таким же диагнозом умер от иных болезней. С начала распространения в регионе инфекции от коронавируса погибли уже 2005 человек, еще 248 подхвативших заразу скончались от других тяжелых болезней.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 марта.

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