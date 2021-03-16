Весенние каникулы в Иркутске 2021: когда отдыхают школьники Фото: Олег Укладов

Большинство школьников уже с нетерпением ждут весенние каникулы в Иркутске 2021. Ведь впереди у них завершающая – четвертая четверть учебного года, последний шанс, когда можно повысить итоговую отметку по тем или иным предметам. Приступать к ней, согласитесь, нужно набравшись сил. А весенние каникулы в Иркутске 2021 позволят учащимся отдохнуть больше семи дней. Целую неделю ребятам не нужно будет делать «домашку», вставать по будильнику и садиться за парту.

Весенние каникулы в Иркутске 2021 наступают с 22 марта. То есть, уже начиная с 21, а первые классы (так как у них «пятидневка») и вовсе с 20 числа начнут отдыхать. Каникулы продлятся последнюю полную неделю марта. Прийти в школу иркутские ученики должны будут в понедельник, 29 числа. Таковы общие рекомендации министерства образования, но каждое учебное заведение решает, когда учащиеся уйдут на отдых, самостоятельно. Причинами отклонения от дат 22-28 марта могут стать, например, особенности учебного плана.

- На сайте каждой образовательной организации размещен годовой календарный график, в соответствии с которым и организуется учебный образовательный процесс в школах и определяются каникулярные периоды, - рассказали КП-Иркутск в администрации города Иркутска. - В каждой школе свой календарный график, он разрабатывается с учетом норм и требований СанПиН.

Если вы еще не придумали, как провести весенние каникулы в Иркутске 2021 – смотрите варианты от «Комсомолки».

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