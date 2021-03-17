Полицейские рассказали, что изменится при сдаче экзамена на права в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах и так постоянно пробки - а автомобилистов все больше! В Иркутской области выпускают на дороги около 15 тысяч новых водителей в год. Чтобы они реже попадали в аварии, важно хорошо их подготовить еще на этапе обучения в автошколе. С 1 апреля в нашем регионе, как и по всей стране, ужесточаются правила выдачи водительских прав.

- По статистике 10% от всех ДТП в области происходят с участием начинающих водителей, у которых стаж не превышает два года, - это очень высокий процент. Только за два месяца 2021 года произошло около 20 таких аварий, - прокомментировал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Григорий Крепель.

Что конкретно изменится? Так, если будущий автомобилист во время экзамена не пристегнулся или отвлекся на телефонный звонок, прав ему не видать! Отправят на пересдачу. Теперь это считается грубыми ошибками.

Далее, отменяется сдача экзамена на автодроме. То есть маневры вроде парковки и разворотов теперь придется выполнять прямо на дорогах в городе. Это, конечно, сложнее, но и готовиться придется лучше. Поэтому сотрудники ГИБДД в Иркутской области разрабатывают 26 новых маршрутов: выберут трассы, где обычно мало автомобилей.

И еще. Раньше в машине во время экзамена сидели трое: кандидат на получение водительских прав, автоинструктор и сотрудник ГАИ. Теперь автоинструктор не будет присутствовать при сдаче. А, соответственно, не сможет незаметно подсказать ученику, где лучше притормозить или свернуть.

- Возможно, в первое время процент несдавших будет больше, чем сейчас, - предполагает Григорий Крепель.