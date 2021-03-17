Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 марта: около 57 000 жителей региона вылечились от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 17 марта. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе становится лучше с каждым днем. Все меньше новых случаев заражения, все больше выздоровевших сибиряков.

Так, за последние 24 часа диагноз COVID-19 подтвердился только у 186 человек. Выздоровели за сутки 218. Всего с начала пандемии коронавирус регистрировали в Приангарье 59 297 раз. Большинство – 56 958 подхвативших инфекцию уже выздоровели.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 марта: умерли от COVID-19 2012 человек

К несчастью, не всем заразившимся COVID-19 хватило сил, чтобы одолеть болезнь. Сегодня медики сообщили о смерти еще 9 человек: коронавирус унес жизни 7 из них, у еще двоих в анамнезе были и другие тяжелые болезни, ставшие причиной их кончины.

С начала распространения коронавируса в Приангарье жертвами пандемии стали 2262 человека: из них только 250 умерли из-за иных болезней, 2012 зараженных сгубил COVID-19.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 марта.

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