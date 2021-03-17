ВЧНГ накапливает попутный газ в подземном хранилище

Каждый из участников проекта внес свой вклад в достижение общего результата. Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз».

Предприятие «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ), входящее в состав нефтегазодобывающего комплекса НК «Роснефть» и разрабатывающее Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение в Катангском районе Иркутской области, реализует программу по рациональному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ). Специальное подземное хранилище было введено в 2019 году в эксплуатацию. С этого момента в него закачано 2,5 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

В рамках реализации проекта на месторождении были построены газокомпрессорная станция мощностью более 1 млрд кубометров в год, нагнетательный газопровод протяженностью 41 км, а также шесть газонагнетательных скважины для закачки ПНГ. Площадь хранилища составила 330 кв. км, или около четверти территории всего месторождения.

Примечательно, что технология по закачке ПНГ в хранилище в Восточной Сибири впервые была реализована именно на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. Попутный газ накапливают и хранят в целях дальнейшего рационального использования, а не для поддержания пластового давления. Технология позволила довести уровень утилизации ПНГ до 97%, что является одним из лучших показателей в отрасли.

- Было очень интересно запускать этот проект - все оборудование новое, технологии передовые. На каждом этапе волнение - вдруг что-то не получится, и восторг, удовлетворение, когда все прошло гладко, - говорит начальник управления подготовки нефти, газа и поддержания пластового давления «Верхнечонскнефтегаза» Руслан Хамидов.

Попутный газ, получаемый в процессе добычи углеводородов на Верхнечонском месторождении, также идет на технологические нужды промысла - он используется для работы газотурбинной электростанции, является топливом для печей нагрева нефти и котельных.

Развитие газового бизнеса «Роснефти» соответствует глобальному тренду использования газа как более «чистого» топлива. Программа повышения рационального использования ПНГ позволит снизить выбросы парниковых газов, а также улучшить экологическую обстановку в целом.

Согласно действующей стратегии «Роснефть - 2022», компания намерена занять лидирующие позиции по экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов целом.

- Проект себя оправдал. В его реализации занято несколько десятков человек, и каждый из них внес свой вклад в достижение общего результата. Конечно, были свои сложности, нюансы, но это все рабочие моменты, - отмечает Руслан Хамидов. - Главное - все проектные показатели достигнуты. Мы сумели достигнуть высокого уровня утилизации попутного нефтяного газа.