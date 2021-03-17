Расширяя горизонты: АЭХК разработал концепцию развития до 2030 года

Фото предоставлено АО «АЭХК».

На ангарском комбинате выделили три главных направления работы на ближайшее десятилетие: разделительное производство, неядерный бизнес и вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО).

По инициативе АО «ТВЭЛ» концепцию развития промышленной площадки на ближайшее десятилетие разработали все предприятия, входящие в контур управления топливной компании.

Сначала документ был вынесен на суд самих работников АЭХК. В онлайн-режиме генеральный директор Александр Дудин изложил основные тезисы концепции развития предприятия до 2030 года. После обсуждения она была единогласно принята работниками.

Основная продукция

С 2014 года разделительное производство АЭХК работает в режиме дообогащения накопленных за годы работы диффузного производства объемов обедненного гексафторида урана. Генеральный директор АО «АЭХК» Александр Дудин неоднократно рассказывал общественности, что ОГФУ - это сырье, которое позволяет не только существенно экономить природную базу урана, но и зарабатывать на нем. А уровень развития современных технологий обогащения позволяет дополнительно извлекать из ОГФУ такое количество урана-235, которое делает экономически оправданным его повторное использование. За счет этого Ангарский электролизный химический комбинат сохраняет лидерство среди родственных предприятий в низкой себестоимости продукции.

Обогащенный гексафторид АЭХК отправляет для дальнейшего дообогащения. Так называемые конечные отвалы в полном объеме направляются в АО «Производственное объединение «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск Красноярского края), где работает установка W-ЭХЗ по обесфториванию (реконверсии) ОГФУ. Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания гексафторида - плавиковая (фтористоводородная) кислота и безводный фтористый водород, реализуются на рынке как отдельная сертифицированная продукция химического производства.

Новые направления

Неядерное производство - в приоритете на площадке АЭХК. Сегодня на ангарском комбинате действуют два неядерных производства.

Так, с 2018 года запущен в работу производственный участок по выпуску бифторида калия - целевого коммерческого продукта для предприятий двигателестроительной отрасли, авиационной промышленности. Производство оснащено современными средствами автоматизированной системы управления технологическими процессами. На текущий момент, производство бифторида калия Ангарского электролизного химического комбината является, пожалуй, самым современным в России.

В прошлом году произведен ввод в комплексное опробование опытной установки производства моногидрата гидроксида лития батарейного качества. Создание крупнотоннажного производства запланировано на 2024 год. Гидроокись лития используют при изготовлении литиевых источников тока. Она востребована в России и за рубежом.

Также в числе перспективных неядерных проектов - запуск производства полианионной целлюлозы, которая применяется в нефтесервисе и гипохлорита натрия, который используется в химической промышленности, а также для обеззараживания воды и дезинфекции.

Ведутся совместные работы с правительством Иркутской области по созданию на территории АЭХК индустриального парка с использованием инфраструктуры предприятия.

Вывод из эксплуатации

Вывод из эксплуатации зданий и оборудования бывших производственных цехов - еще одно из направлений работы АЭХК. В 2020 году на территории комбината полностью завершили разборку здания 804, где размещалось устаревшее диффузионное оборудование. Исполнителем по контракту выступил непосредственно АЭХК. В общей сложности было дезактивировано более 4500 тонн оборудования.

В 2020 году АЭХК заключил государственный контракт на вывод из эксплуатации здания 802. Оно является полным аналогом здания 804. Общая стоимость контракта более 970 миллионов рублей. Все радиоактивные отходы, образующиеся в процессе переработки, передаются на захоронение национальному оператору.

После получения АЭХК лицензии на оказание услуг по выводу из эксплуатации ядерных установок специалисты комбината имеют право проводить работы не только на своей площадке, но и на других производствах. Например, недавно ангарские специалисты успешно выполнили работы по выводу из эксплуатации ядерных объектов на Сибирском химическом комбинате в городе Северске Томской области. А в июне 2020 года был заключен контракт на вывод из эксплуатации установки У-5 Высокотехнологического института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (Москва).

Как и неядерные бизнесы, проведение работ по выводу из эксплуатации ЯРОО - это также создание новых рабочих мест. Более 50 человек было принято в штат сотрудников АО «АЭХК» в 2020 году. Также это направление работы решает экологические проблемы.

На сегодняшний день Ангарский электролизный химический комбинат - центр компетенции по выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия.

Согласно утвержденной концепции развития, стабильная работа действующего производства и развитие новых бизнесов позволит к 2030 году создать новые рабочие места и увеличить выручку АО «АЭХК» более чем в три раза. По итогам 2020 года ожидается прибыль на уровне 2,4 млрд рублей. Сегодня средняя зарплата ангарских атомщиков одна из самых высоких в регионе - более 90 тысяч рублей.