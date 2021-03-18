Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 марта: в Приангарье 5912 человек больны COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 18 марта. В регионе на данный момент от COVID-19 лечат 5912 человек. Большинство из них болеют в легкой форме, и медики разрешили им лечиться дома. Госпитализированными на сегодняшний день остаются 1495 наших земляков, из них 86 находятся в тяжелом состоянии.

За сутки в лабораториях Приангарья, где проверяют тесты на коронавирус, был выявлен еще 181 положительный результат. Именно столько человек узнали за минувшие 24 часа, что заразились COVID-19. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выявленных в регионе, достигло 18 марта 59 478.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 марта: перенесли инфекцию более 57 000 человек

Из 59 478 подхвативших заразу болезнь победили уже 57 164, в их числе 5361 ребенок. Только за минувшие сутки вылечились от COVID-19 206 человек.

К несчастью, организм не каждого подхватившего заразу смог справиться с атакой вируса. Медики 18 марта сообщили о смерти еще 9 пациентов: восемь из них умерли от коронавируса, еще один с COVID-19 – от иных болезней.

С начала распространения коронавируса в регионе Иркутская область потеряла уже 2271 человека: только 251 из них, кроме COVID-19, был болен и другими тяжелыми заболеваниями, которые привели к летальному исходу, остальные 2020 пациентов сгубил именно коронавирус.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 18 марта.

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