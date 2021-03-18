Пенсионер заложил квартиру, чтобы перевести мошенникам 2 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Миллионы переводят россияне аферистам после телефонных звонков от лжебанкиров. Только жители Иркутской области за последнее время пополнили «карманы» мошенников на сумму около 10 миллионов рублей. Так, пять из них аферистам перевела 53-летняя жительница Усть-Илимска. Схема, казалось бы, стара как мир – «переведите деньги на безопасный счет». Женщина отправила «специалистам банка» 1.5 миллиона рублей. Но этого звонившим показалось мало, они выждали месяц и позвонили вновь, уговорив взять несколько займов и снова отправить средства им.

Два миллиона, уместившиеся в восемь (!) кредитов, перевел телефонным мошенникам 30-летний усольчанин. Ему польстило, что он помогает раскрыть преступление об утечке банковских данных. Сибиряку позвонил якобы начальник одного из отделов МВД и даже пообещал, что все отправленные в «ячейки» деньги вернутся с процентами.

Очередной жертвой таких уловок накануне стал пенсионер из города Ангарска.

- Здравствуйте! Я специалист финансового отдела вашего банка, - представился незнакомый голос в трубке. – На ваше имя мошенники взяли кредит, чтобы отменить займ, вам срочно необходимо оформить «зеркальный кредит» на максимальную сумму.

Пенсионер из Ангарска, испугавшись, что большую часть пенсии придется отдавать за чужой займ, следуя «подсказкам» лжебанкира, получил под проценты почти 850 000 рублей.

- Хорошо, теперь переводите их на безопасный счет, - скомандовал все тот же голос.

«Уф», - выдохнул ангарчанин и подумал. – «Обошлось».

Однако, на следующий день снова раздался звонок из «банка». В этот раз звонящий объяснил, что раз уж на счет было совершены атаки, нужно его «защитить». Как это сделать, «банковский специалист», конечно, подсказал.

- Вам необходимо пойти в другой банк и оформить еще один кредит, - отрапортовал выверенным голосом лжебанкир. – Офис его находится в Иркутске.

Пенсионер собрал документы и отправился в соседний город, где ему под залог квартиры одобрили заем размером больше миллиона рублей. Эту сумму небольшими частями по 12-15 тысяч рублей пожилой сибиряк снова перевел аферистам.

После этого звонки прекратились. Месяц – с февраля до марта - ангарчанин жил спокойно, пока ему на сотовый телефон не пришло сообщение «Вам необходимо внести платеж по займу».

- Я слышал о подобных способах обмана, но не думал, что это произойдет со мной….- сетовал обманутый в отделении полиции, куда пришел с заявлением.

Так, кстати, говорят около 90% попавшихся на уловки аферистов. Как сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Напоминаем, в случае поступления таких звонков денежных потерь можно избежать очень простым, но действенным способом – вовремя прекратив разговор с незнакомцами, - отмечают полицейские.

После нужно самим позвонить в банк по телефону, указанному на оборотной стороне вашей пластиковой карты. Кажется, все просто, но не не у всех получается вовремя прекратить разговор. Почему? "Комсомолка" узнала у психолога. Мнение специалиста - здесь.

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