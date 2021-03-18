Александр Ведерников: Послание губернатора содержит много конкретных задач по развитию Иркутской области

Послание губернатора Игоря Кобзева заслушали на сессии ЗС 18 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

41-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области прошла в двухдневном режиме. 17 марта депутаты рассмотрели законопроекты, а 18-го заслушали Послание губернатора Игоря Кобзева, в котором глава региона сообщил об итогах 2020 года и планах на будущее. Председатель ЗС Александр Ведерников прокомментировал Послание.

«Послание губернатора содержит много конкретных задач по развитию региона, - сказал Александр Ведерников. - Помимо общих целей представлены оцифрованные планы. И депутаты, и жители смогут сравнить план с фактами, и посмотреть достижение поставленных задач».

Председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников отметил, что Послание губернатора содержит много конкретных задач, которые касаются развития региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер напомнил, что в областном парламенте сегодня рассматривается стратегия развития Иркутской области на 10 лет - до 2030 года, и важно учесть новые задачи, которые были обозначены в Послании. Кроме того, Александр Ведерников отметил, что этот год будет непростым. Предстоит решить важные задачи по социально-экономическому развитию региона, включая ремонт дорог, благоустройство территорий, решение проблем в экологии, здравоохранении, образовании.

Александр Ведерников сказал, что сейчас в Законодательном Собрании находится на рассмотрении стратегия развития Иркутской области до 2030 года. В документе важно учесть те новые задачи, которые были обозначены в Послании губернатора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«С правительством мы ведем активный диалог по вопросам усовершенствования управления национальными проектами, чтобы в полном объеме осваивать средства, достигать качественных показателей и приближаться к выполнению национальных целей, - добавил Александр Ведерников».

Депутаты совместно с губернатором, правительством вели в 2020 году совместную работу по мерам соцподдержки жителей во время пандемии и помощи врачам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так, заметил спикер, в этом году началась реализация масштабной программы модернизации здравоохранения. Кроме того, депутаты Заксобрания намерены совместно с правительством области включиться в процесс по разработке программы реконструкции школьных стадионов.

Глава областного парламента сказал, что этот год будет тоже очень непростым. Предстоит решить много задач по социально-экономическому развитию региона, включая ремонт дорог, благоустройство территорий, решение проблем в экологии, здравоохранении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Пандемия показала, как важно заниматься спортом, чтобы укрепить здоровье, иммунитет. Стадионы нужно восстанавливать, делать комфортными для людей, чтобы они с удовольствием и пользой проводили там время. Это лишь малая часть вопросов, которые мы будем решать вместе с исполнительной властью», - заключил Ведерников.

Особое внимание будет уделяться реализации нацпроектов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор рассказал о положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер заявил, что депутаты намерены включиться в процесс по разработке программы реконструкции школьных стадионов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также на сессии были рассмотрены социальные вопросы. В первом чтении одобрен законопроект о постинтернатном сопровождении, чтобы облегчить жизнь выпускникам детских домов, помогать им социализироваться. Одобрено предложение Молодежного парламента увеличить предельный возраст молодежи до 35 лет. Рассмотрен в первом чтении законопроект, по которому областной маткапитал можно будет использовать для оплаты ремонта жилья и многие другие инициативы.

41-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области прошла в двухдневном режиме – 17 и 18 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первом чтении одобрен закон о постинтернатном сопровождении в Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первом чтении принят также законопроект, который увеличивает возраст молодежи до 35 лет включительно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

бластные парламентарии приняли изменения в закон «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области». Поправки приводят закон в соответствие с новыми федеральными правилами предоставления социальных контрактов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также сессия одобрила изменения в региональные законы, регламентирующие выплаты пособия на ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законопроект об использовании материнского капитала для ремонта жилых помещений принят в первом чтении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА