«Клин клином вышибают!»: врачи пригрозили астмой, а сибирячка вышла на лед Байкала в купальнике и забыла о болезни.

«Эх, красота-то какая, Байкал!» Смотришь на снимки – и поеживаешься. Замерзшее озеро, ледяная прозрачная гладь. И тоненькая фигурка в купальнике нарезает круги на коньках. Другое видео. Тут народ радостно бултыхается в прорубь и показывает класс. Красота! А между прочим, всего несколько лет назад Инне Безрядиной, одной из героинь этого сюжета, врачи поставили диагноз – холодовая аллергия. И категорически запретили мерзнуть. В принципе. Иначе – астма. Но Инна имела другое мнение. Прямо скажем – противоположное.

-Я представила себе, как лежу в кровати, закутавшись в теплый плед, а на столике передо мной горы всяких бутыльков и таблеток, - смеется Инна. – И пришла в ужас. Не хочу! Я ж всю жизнь на коньках, на катке, я спортом занимаюсь, а тут – сиди дома, жди астму. Сейчас! У меня свой подход. Считаю, что организм сам себя отрегулирует. Надо клин клином вышибать!

Байкал покорен, а болезни забыты.

Инна Безрядина рванула на дачу к подруге. Тем более та давно звала. Попробовала начать с закаливания. Босиком по снегу. Организм отчаянно сопротивлялся безрассудству, было трудно и тяжело, на самом деле. И лицо и тело краснело, покрывалось какими-то пятнами. Но Инна не отступала. Еще и холодной водой обливалась. А потом как-то достала купальник, кинула в авто коньки, села в машину и поехала на Байкал.

-Холодно было, даже морозно. Высунула нос из машины, лицо сразу покраснело и пошло цыпками, аллергия она и есть аллергия, - вспоминает сегодня Безрядина. – Но я все-таки вышла. Постояла на берегу. И греться.

И так несколько раз. В конце концов… холод начал сдаваться. Или она его просто перестала замечать, надев коньки и выйдя на лед? Круг, еще круг. Про то, что есть аллергия и трудно дышать, забыла. Азарт же! У зрителей, которые наблюдали первые забеги Инны, был шок. Такого они никогда не видели.

- А я почувствовала себя как после бани, - улыбается Инна. – Стало намного легче. И я стала приезжать на озеро все чаще. А потом это и вовсе стало привычкой. А потом я как-то забыла и об аллергии, и об астме. Может быть, потому что все болезни у нас в голове. Скажет врач – астма. А вы и поверили, что все – астма, ложись и помирай. И прекращаете сопротивляться. А болезням только это и надо. Я же решила не сдаваться. Вот они и отступили…

Сейчас в забегах по льду Байкала купальнике для Инны Безрядиной нет ничего удивительного. Несколько лет назад она добавила к этому еще и моржевание. Тоже – сначала было страшно, а потом – пошло.

-Движением и закаливанием можно многое вылечить, и тонус добавить, а если на диване лежать, то, наоборот, разболеешься, - считает Инна.

И надо сказать, ей есть смысл верить – в свои 50 с небольшим на льду она выглядит на 30, не больше. Насчет того, чтобы бросить все и бегом на лед, который еще стоит на Байкале – это, конечно, лишку. А вот чтобы начать наконец закаливание – почему бы и нет? Хотя бы «водой холодной обливаться». Доктора – целиком за.

РЕЦЕПТ ОТ ИННЫ БЕЗРЯДИНОЙ

Есть у нее и рецепт фирменного средства «для иммунитета» - домашнего «кверцетина» из сосновых почек. Лекарства она старается избегать, а с помощью этого «средства» можно избежать простудных заболеваний. И пока это ей точно удается.

- Осенью я заготавливаю облепиху и варю сироп, а весной собираю почки сосновые. Весной я заливаю эти почки сиропом и выставляю их на солнце. Они стоят до октября на улице с апреля я их каждый день встряхиваю Потом заношу домой, слимваю. Получается вытяжка из сосновых почек на меду. Получается такой домашний кверцетин. В виде лекарства есть такой из лиственницы а у меня свой, натуральный, сосновый, заряжает иммунную систему. А сами почки высыхают, я их перекручиваю на мясорубке и затем если для маленьких детей, то на кофемолке очень вкусно. И полезно.

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