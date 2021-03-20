Всемирная ночь тротуарной астрономии 2021 в Иркутске: телескопы выставят на семи площадках Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Итак, Всемирная ночь тротуарной астрономии 2021 в Иркутске состоится уже 21 марта с 20 до 23 часов. В это время все желающие смогут полюбоваться Луной в телескопы, которые установят на семи площадках в разных точках города. Главное, чтобы погода не подвела, и небо было ясным.

- Юбилейная для Иркутска, пятнадцатая Всемирная ночь тротуарной астрономии, проходит в год 60-летия первого полета человека в космос, - прокомментировал председатель Иркутского регионального астрономического общества, директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Полюбоваться Луной, которая, кстати, в это время находится максимально высоко над горизонтом, можно будет не только в областном центре. Телескопы поставят также в Ангарске и Листвянке, Алзамае и Нижнеудинске, Киренске и Усть-Куте. Поглядеть на звездное небо смогут и жители Нижнеудинского, Усольского, Качугского, Куйтунского и Осинского районов. Кроме того, «тротуарка» состоится в Чите.

Если хотите посетить Всемирную ночь тротуарной астрономии 2021 в Иркутске, то не забывайте надеть маски и соблюдать дистанцию в очереди. При желании можно присоединиться, не выходя из дома. Для этого с 21 до 22 часов на YouTube-канале регионального астрономического общества покажут трансляцию наблюдений.

Напомним, что впервые иркутяне смогли полюбоваться звездным небом в установленные на улицах телескопы в 2007 году. Эту идею предложил знаменитый популяризатор астрономии Джон Добсон, побывавших в наших краях. Три года назад мероприятие стало проходить и в других городах Приангарья.

Павел Никифоров добавил, что во время трансляции на связи будут представители Международного общества планетариев - наш город поделится опытом проведения Всемирной ночи тротуарной астрономии 2021 в Иркутске. К слову, это будет первое событие в рамках нового проекта под названием «Under One Sky. Под одним небом». Его цель - совместно развивать идеи любителей астрономии из России и США.

КОНКРЕТНО

Площадки, где состоится Всемирная ночь тротуарной астрономии 2021 в Иркутске:

1. Иркутский планетарий (ул. Седова, 30, 130-й квартал)

2. Площадь у памятника Александру III.

3. Площадка у Иркутского авиазавода (ул. Новаторов, 3), рядом с памятником техники – самолетом Як-28.

4. Площадка у ТЦ «Европарк» (ул. Розы Люксембург, 215в, со стороны 15-го Советского переулка).

5. Площадка у общежития №10 ИГУ (ул. Улан-Баторская, 12).

6. Площадка у библиотеки им. Молчанова-Сибирского (Лермонтова, 253).

7. Школа №73, ул. Радищева, 132 (с 20 до 22 часов).