Банкротство физических лиц - цивилизованный подход к кредитным обязательствам

На вопросы «Комсомолки» ответил арбитражный управляющий, руководитель компании «Бастион» в Иркутске Тимофей Козупеев.

Народная мудрость гласит, что спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Однако как быть, когда на банковском счете давно минус, долги растут снежным комом, а долговая яма уже маячит на пороге? Банкротство физических лиц - это, пожалуй, единственный цивилизованный и, что важно, законный выход из сложившейся ситуации. На вопросы «Комсомолки» ответил арбитражный управляющий, руководитель компании «Бастион» в Иркутске Тимофей Козупеев.

- Тимофей Владимирович, Федеральный закон «О банкротстве физических лиц» существует уже 6 лет, за это время сама процедура обросла людской молвой, в том числе и мифами. Все-таки, кому подходит процедура банкротства?

- На самом деле банкротство не страшно, напротив, это единственный шанс для многих людей выбраться из долговой ямы. Все остальные методы могут минимизировать риски, оптимизировать сумму долга, снизить объем неустойки. Но это не избавит от обязательств перед кредиторами, платить все равно придется. Если же гражданин по решению суда признается банкротом, то он никому ничего не должен.

Отмечу, что процедура банкротства рекомендована далеко не каждому физическому лицу, имеются, если можно так выразиться, противопоказания… Первое и основное - это сумма долга. Начать процедуру может любой гражданин, если сумма его долга превышает 500 тысяч рублей. В определенных случаях этот порог снижается до 300 тысяч. Опять же при такой сумме могут возникнуть сложности как с принятием заявления судом, так и при проверке обоснованности. Судебная практика при банкротстве физического лица с долгами до 500 тысяч рублей разнится в зависимости от региона. И конечно встает вопрос рентабельности, возможно, есть смысл урегулировать вопрос другим путем.

Кроме того, есть категории задолженности, которые не попадают под списание. Этот перечень определен Федеральным законом и является закрытым. В частности, это долги по алиментам, возмещению вреда здоровью, субсидиарная ответственность руководителей предприятий, убытки предприятия.

- У граждан сложился определенный стереотип, что банкротом быть стыдно. Опровергните или подтвердите?

- Не соглашусь. Безусловно, в 2015 - 2016 годах сама процедура была в диковинку и воспринималась как что-то постыдное, наносящее негативный отпечаток на имидж. Однако теперь люди более осведомлены обо всех нюансах этой процедуры и относятся к ней более разумно и спокойно.

Целевая аудитория в данном случае абсолютно разная. У кого-то вопросы решаются миллиардами… Масштабы бедствия у всех разные. Процедура банкротства нужна тем, кто действительно попал в трудную жизненную ситуацию. Нас не удивляет количество микрозаймов, которые взял должник.

Бывали и такие ситуации, когда человек, желая покрыть одни обязательства, залазил в еще бульшие кредиты. В итоге в этой финансовой агонии возникали сумасшедшие задолженности до 30 микрозаймов. Да, не рассчитал свои силы, стал жертвой обстоятельств не по своей воле. Оказаться в сложном положении может любой человек. Как говорится, сегодня пан, а завтра пропал…

- Вопрос, который часто задают наши читатели, как быть в случае с ипотекой? Стоит ли идти в суд и признавать себя банкротом?

- Как бы жестоко ни звучало, но в случае с ипотекой у гражданина нет исполнительского иммунитета. Имущество, взятое в кредит, находится в залоге у банка, и в случае возникновения задолженности по платежам или при процедуре банкротства оно будет реализовано с торгов. По закону единственное жилье, не обремененное залогом, никто не заберет.

- Насколько процедура банкротства трудозатратна? Каков алгоритм действий?

- Я бы условно разделил все на три этапа. Для начала мы разбираемся, почему возникла ситуация, при которой гражданин не может выбраться из долговой удавки. Затем выбираем стратегию, каждый случай уникален. И потом уже формируем заявление в Арбитражный суд Иркутской области, который в дальнейшем принимает решение. Первые три месяца идет сбор документов силами сотрудников нашей компании. Компания «Бастион» берет на себя всю бумажную волокиту, помогает решить некоторые текущие проблемы клиентов: разблокировать счета, отменить судебный приказ и многое другое.

Отмечу, что сначала арбитражный суд выносит решение о признании банкротом, а после процедуры банкротства - о завершении процедуры.

- Какой бы совет хотели дать нашим читателям, для кого кредитные обязательства стали непосильными?

- Не бояться и не затягивать проблему. Я с большим уважением отношусь к людям, которые трезво оценивают ситуацию и понимают, что вопрос необходимо решать чем раньше, тем лучше. Компания «Бастион» существует на рынке 6 лет. За это время нашей командой профессионалов наработана колоссальная практика, и мы точно знаем, что все решаемо. Обратиться за помощью, повторюсь, не стыдно, бояться этого не нужно.

Компания «Бастион»

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