Запись в школу в Иркутске 2021: подать заявление можно с 1 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волнительная пора наступает для родителей иркутских детсадовцев, а точнее для будущих школяров. И хотя до 1 сентября и первой в жизни линейки чуть меньше полугода, уже пора задумываться о том, где пройдет праздник. Если в прошлые годы принимать заявления учебные заведения Иркутска начинали с 1 февраля, то в 2021 году запись в школу в Иркутске 2021 начнется только 1 апреля.

До 30 июня в общеобразовательные учреждения должны быть записаны все ребятишки с иркутской пропиской, проживающие на территории, закрепленной за конкретной школой. Что касается новшеств, то впервые право преимущественного приема получили дети, проживающие в одной семье. Они могут поступить те школы, где учатся их братья и сестры. После 30 июня руководитель учебного заведения издаст приказ о приеме детей в течение трех рабочих дней.

А что делать, если вы хотите отдать свое чадо в другую школу? Например, в более современную, но в другом районе? Ответ прост: выбрать можно заведение хоть на другом конце города и даже подать туда заявление, но в период с 6 июля и по 5 сентября. Есть еще одно уточнение. Зачислят ребенка туда только при наличии свободных мест.

Теперь о том, как записывать ребенка в 1-ый класс. Сразу скажем, приходить в школу для этого вовсе необязательно. Необходимые документы можно подать также по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или по электронной почте образовательной организации. Также можно зайти на официальный сайт школы, или сделать заявку с помощью сервисов Госуслуг. Если все-таки пойдете в школу, не забудьте предоставить паспорт и свидетельство о рождении сына или дочки, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства и подать заявление по установленной форме.

И еще немного о возрасте будущего первоклассника. Обучение в школе ребенок может начать, только если к началу учебного года, ему уже исполнилось 6,5 лет.

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