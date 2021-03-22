На Байкале спасли рыбаков, которые сутки провели в снежном плену в 25-градусный мороз. Фото: сайт ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

Целые сутки двое рыбаков провели в снежном плену на льду в северной части Байкала. Мужчины уже возвращались с уловом домой, но вдруг обрушилась метель, и они потеряли дорогу. Снег, ледяной ветер, мороз -25 градусов... К счастью, рыбаки были в микроавтобусе, но и это бы их не спасло. Топливо было на исходе, видимость - нулевая, и выбраться самостоятельно они бы не сумели.

Спасение пришло неожиданно. Сотрудники «Заповедного Подлеморья» глубокой ночью возвращались с работ, и случайно наткнулись на бедолаг, попавших в снежную ловушку.

- Машину с рыбаками отбуксировали по заснеженной колее на расстояние почти 20 километров до места, где машина могла самостоятельно передвигаться, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Ехать дальше в такую неприветливую погоду - не лучшее решение. Так что мужчин накормили, устроили на ночлег в теплом помещении и дали возможность позвонить родным. А на утро заправленный горючим микроавтобус сопроводили до поселка Усть-Баргузин. Оттуда горе-путешественники, поблагодарив спасителей, своим ходом отправились в Улан-Удэ.

- Повезло, что у них не закончился бензин до приезда помощи, и они смогли продержаться в центре бушующей стихии до спасения, - комментируют в "Заповедном Подлеморье". - Весь путь домой у рыбаков растянулся на трое суток.

Ну а тем, кто только собирается порыбачить или просто погулять по льду Байкала, советуют заранее изучить прогноз погоды, обязательно запастись едой, топливом и теплыми вещами, а еще сообщить близким, где конкретно вы будете находиться и когда планируете выйти на связь.

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