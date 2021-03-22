Посетители музея приметили на выставке кокошник за 2,5 миллиона рублей и украли его

Момент ограбления. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

Это дерзкое ограбление Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева, в сентябре 2018 года, произошло как по сценарию голливудского боевика. Двое преступников, натянув на головы черные маски с прорезями на глазах, выманили сторожа музея на улицу, связали его и беспрепятственно проникли внутрь.

Бродить по помещению в поисках того, что бы прихватить с собой, грабители не стали. Они уже заранее знали, за каким экспонатом пришли. Их цель была – татурга. А точнее бурятский женский головной убор в виде кокошника. Казалось бы, в чем ценность обычного кокошника? Преступники, которые судя по всему не раз заходили в музей в качестве посетителей, приметили, что украшена тутурга камнями коралла, янтаря, лазурита, малахита, халцедона, стекла, а также монет различного достоинства. Стоимость такой «шапочки» ни много ни мало – 2,5 миллиона рублей. Также сообщники прихватили бусы из костюма, изготовленные из камня янтаря, стекла и пластмассы, стоимостью более 23 тысяч рублей.

- Это была огромная потеря для музея, - рассказывает «КП»-«Иркутск» главный хранитель Эльвира Райцанова. – Ведь татурга – это ручная работа начала XX века. Она попала к нам в 50-60 годах.

Скрылись новоиспеченные миллионеры удачно. С украденными уникальными экспонатами они церемониться не стали. Не обращая внимания на историческую, научную, художественную и культурную ценность, они с корнем срезали с жесткой основы татурги бусины и монеты, тем самым разрушив конструкцию головного убора. Они выбросили жесткую основу, монеты, нити, фигурную цепочку татурги, приведя ее в непригодное состояние. Татурга оказалась просто разрезанной на куски. Также они разрушили бусы, выбросив нити и срезав все камни.

Правда, продать все украшения «любители» искусства не успели. Их задержали. За два года, что шло следствие, грабители признали свою вину, возместили музею часть нанесенного ущерба, выплатили моральный вред сторожу. Но, избежать тюрьмы им не удалось. Изначально суд приговорил мужчин к 4,5 годам лишения свободы. Они обжаловали это решение и добились смягчения наказания.

- Верховый суд Бурятии приговорил их к 4 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда Бурятии. - Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.