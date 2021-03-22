Сети аптек «Эскулап» и «Экономия» запустили в Иркутской области бонусную программу «Карта здоровой жизни».

Сети аптек «Эскулап» и «Экономия» предложили своим клиентам в Иркутской области бонусную программу. Покупатели получают электронную «Карту здоровой жизни», где копятся бонусы, которыми в дальнейшем можно оплатить до 50% от стоимости покупки. Об этом сообщает представитель аптечного сервиса Аптека 24.рф.

Приобретая в любой из аптек сети какое-либо лекарство или медицинскую технику, клиент получает бонусы в размере 3% от суммы чека. В рамках специальных акций начисляется до 10%. Таким образом, при дальнейших походах в аптеки покупатель сможет оплатить накопленными бонусами до половины стоимости приобретаемых товаров.

Также с помощью «Карты здоровой жизни» можно участвовать в персональных акциях. Для этого при ее оформлении нужно указать номер телефона и адрес электронной почты. Получая информацию об акциях, клиент всегда будет в курсе самых выгодных предложений. «Карта здоровой жизни» также действует в сети аптек, расположенных в Забайкальском крае.

Представители аптечных сетей «Эскулап» и «Экономия» призывают жителей региона принять участие в программе. Это позволит приобретать необходимые медикаменты по выгодным ценам, копить баллы и экономить. Обмену на деньги, а также передаче другим лицам бонусы с «Карты здоровой жизни» не подлежат.

Лицензия № ЛО-38-02-001827 от 24 января 2020 года.

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