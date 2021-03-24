Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Основатель Фонда Юрий Михайлович Тен в Ивано-Матренинской больнице.

Первой крупной акцией Фонда была доставка самолетом из Швейцарии медикаментов для больниц города и области. Это были бинты и расходные материалы, лекарства первой необходимости, шприцы и многое другое, что тогда, в середине 1990-х, было большим дефицитом.

- Мы еще работали в старом корпусе, когда у нас реанимация и оперблок были в историческом здании. По-моему, был первый созыв Государственной Думы, я помню, появился Юрий Михайлович и подарил нам аппарат искусственной вентиляции легких. Это потрясло воображение, потому что мы в этом очень нуждались, - вспоминает главный врач Ивано-Матренинской больницы, профессор Владимир Новожилов.

Фонд был первым активным участником сбора посылок для воинов-иркутян, проходивших службу в Чечне: в горячие точки передавали теплые вещи, подарки - это было хорошей поддержкой молодым бойцам на Северном Кавказе. А после трагедии в Беслане Фонд Юрия Тена перевел пострадавшим денежные средства.

К сожалению, в 2003 году Юрия Тена не стало, ему был 51 год. Однако Фонд ни на один день не прекращал свою работу и после его ухода! Если посчитать добрые дела Фонда в течение года, то получится более 150. От покупки баяна для детской музыкальной школы далекой Заларинской деревни до выделения нескольких миллионов рублей на грантовые проекты для молодежи Иркутской области.

В 2006 году родилась идея первого благотворительного аукциона «Дыхание Жизни». Идею поддержали художники, меценаты, представители творческой интеллигенции, известные политики. Все средства, собранные на аукционе, идут на покупку необходимого дорогостоящего оборудования для медицинских учреждений Иркутской области. За это время 90 ребятишек со всего Приангарья отправлены на лечение в ведущие российские и зарубежные медицинские центры.

«Уникальное явление, которое стало традицией», - так говорит о благотворительном вечере «Нота ДО» народный артист России Денис Мацуев. В первый год проведения (2008) аукцион был вписан в концертную программу Международного фестиваля «Звезды на Байкале». Идея аукциона принадлежит нашим хорошим друзьям и партнерам Людмиле Комаровой и Марине Станиславчик. В нашей творческой семье сегодня более 1000 талантливых звездочек со всей Иркутской области.

КОНКРЕТНО

Вклад Благотворительного фонда имени Юрия Тена в медицину позволили радикально изменить мир детского здравоохранения в Сибири.Более 90 детей со всего Приангарья прошли дорогостоящее лечение в ведущих медицинских центрах России и мира.

Жизни 40 ребятишек с пороком сердца ежегодно спасают врачи, благодаря кардиостимуляторам, приобретенным Фондом Юрия Тена.

На 30% снизилась младенческая смертность в Ивано-Матренинской детской клинической больнице благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.

Более 5000 операций с применением новейших эндохирургических технологий проведено маленьким пациентам на оборудовании, приобретенном Фондом Юрия Тена.