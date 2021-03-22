Метеорологи рассказали, когда наступит настоящая весна в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Смотри, сурки вышли, - не скрывали своего удивления сотрудники Иркутского зоосада накануне днем. Дело в том, что пара вышла из спячки почти на месяц раньше обычного. Барон и Альма живут в зоопарке уже пять лет и чаще всего предпочитают дремать до середины апреля. Их выход из нор может означать только одно – они почуяли весну!

День сурка – праздник, широко отмечаемый в Америке 2 февраля, проходящий в некоторых городах даже в формате фестивалей с обязательным наблюдением за сурками-«метеорологами». Эти грызуны, по наблюдениям американцев, могут предсказать, закончилась ли зима или холода все еще продлятся несколько недель, свои поведением. Если день пасмурный и сурок, не испугавшись своей тени, спокойно выходит из своих «апартаментов» - жди ранней весны.

В Иркутске день сурка наступил, конечно, немного позже. Что поделать? Это Сибирь! Но согласно прогнозу, который дают нам сурки - весна в Иркутске будет теплой и зима совсем уже отступила!

- Что же сейчас ждет сурков? Конечно, усиленное питание, ведь за зиму запасы жира они явно потратили. - рассказали в Иркутском Зоосаде. - Наши сотрудники интенсивно кормят грызунов зерновыми смесями и овощами. Аппетит у пары отличный.

А когда ждет иркутян самая настоящая весна?

Ответить на этот вопрос могут, конечно, только настоящие синоптики. Метеорологи Иркутского Гидрометцентра рассказали чего ждать в последнюю неделю марта

- Ночами в столице Приангарья ожидается - 3… -8 градусов, днем термометр покажет +2… +7, - отмечают специалисты.

Что касается осадков, то 23 и 25 марта в областном центре ждут мокрый снег и небольшой снег. Дождя в марте не будет. Но, кстати, согласно данным портала Гисметео, отрицательные температуры днем будут только 29 числа и то всего -1. А если за окном плюс и большинство дней солнечные – это ли не настоящая весна!

Подтверждает это и прогноз на апрель. Во второй весенний месяц столбики уличных термометров каждый день будут показывать только плюсовые значения: с 1 по 4 число будет +2...+4, а на неделе с 5-го по 11 апреля в Иркутске ожидается солнечная погода и +6...+7 все семь дней. Мокрый снег возможен в 12, 13 и 18-ый день следующего месяца, но и тогда температура воздуха за окном будет колебаться от +5 до +11.

Сурки в Иркутске уже проснулись. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

Кстати, весну почувствовали и другие звери. Киперы зоосада рассказали, что буквально накануне проснулись и барсуки Нюша и Марик. Они уже удивляли зоологов своим появлением во время январского потепления, но тогда буквально через 3-4 дня барсуки осознали свои ошибку и решили доспать положенный сон. Сейчас же барсуки проснулись совершенно точно уже до следующей спячки.

А позавчера в питомнике «К-9» от спячки проснулись медведи. У бурых, в отличии от сурков, все по расписанию – «будильник» у косолапых всегда звенит в марте и в природе и в неволе. Пока их пищеварение придет в норму, кушать медведи будут только яблоки.

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