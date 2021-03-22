Ученый объяснил, насколько опасен южно-африканский вирус-мутант COVID-19, появившийся в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поездки в страны Африки всегда были небезопасны с точки зрения опасности заражения бактериями и вирусами, характерными для этого континента. Совсем недавно выяснилось, что на этой территории распространяется мутировавший штамм коронавируса. По предварительным оценкам, озвученным властями ЮАР, он может быть более опасен, так как быстрее распространяется. На днях больного, зараженного африканским вирусом-мутантом, госпитализировали в ковидный госпиталь в Иркутске. Мужчине 40 лет, он турист, возвратился на родину из поездки в Танзанию.

-Это выяснилось во время молекулярно- генетического мониторинга штаммов возбудителя COVID-19, который проводится в нашем институте, - рассказывает «КП»-«Иркутск» доктор медицинских наук, профессор, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. - Среди этих штаммов есть и южно-африканский, он представляет особую опасность, так как может быстро распространяться. В рамках этого исследования проводится, по эпидемиологическим показаниям, тестирование туристов, прибывающих из-за границы. На днях, изучая полученный биоматериал, мы и обнаружили этот штамм.

Жители Иркутска, не имея большого выбора, куда отправиться на отдых за границу ( вся Европа закрыта), сейчас достаточно часто летают на отдых в Африку. Для приобретения тура в Танзанию, например, ничего особенного не требуется – летят и не переболевшие, и не сделавшие прививок. Поэтому и риск заражения у тех, кто выбрал себе маршрут в Занзибар, достаточно высок. Кроме того, эпидемиологи не исключают, что и сам путешественник мог успеть заразить кого-то из родных или знакомых. Чем опасен африканский вирус – мутант?

- Сейчас идет изучение особенностей этого штамма возбудителя COVID-19, - продолжает Сергей Балахонов. – К примеру, еще не совсем ясно, может ли он вызывать повторные заражения, обходить иммунную защиту организма. Дело в том, что выявлены эти мутантные варианты буквально несколько у месяцев назад, в конце прошлого года. Именно поэтому мы пристально изучаем, как они будут себя вести, насколько тяжело протекает заболевание.

В Иркутской области других вариантов вируса, кроме исходного - «уханьского»,и, теперь, южно-африканского, не обнаружено. В других регионах страны, в том числе и в Сибири, обнаружены единичные находки еще и «британского» штамма.

- В любом случае, принципы защиты от коронавируса остаются прежними, - напоминает Балахонов. – И тут на первый план выходит вакцинация. Судя по выявлен молекулярно-генетическим особенностям южно-африканских и британских клонов вируса, они должны сдерживаться вакцинами, используемыми в России. Изменения в геноме вируса, хотя они и есть, незначительные. Дальнейшие исследования покажут, насколько они опасны в эпидемиологическом плане. Пока серьезных проблем от них мы не зарегистрировали, кроме, в ряде случаев, ускорения развития процесса заражения.

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