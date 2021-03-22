«Граница по-прежнему на замке»: инспектор Красиков, на которого напали в тайге браконьеры, благодарит за поддержку.

«Держитесь!»: на странице инспектора Сергея Красикова в соцсетях и в инстаграме Байкальского заповедника сотни откликов. Люди переживают о судьбе представителя «байкальского спецназа», который попал в нешуточный переплет. Напомним, еще в октябре 2020 года в заповедник пожаловали «гости». На машине и с оружием. Они приехали поохотиться на косуль. Казалось, легкая добыча – копытных в заповеднике много. Но опергруппа инспекторов вышла на перехват. В том, что произошло дальше, и предстоит разобраться следователям СК России.

По одной версии, которая принадлежит самим инспекторам, при задержании, увидев перед собой Красикова, браконьеры попытались на него наехать, и Сергей получил травмы, от последствий которых оклемывается до сих пор. По этому поводу заведено уголовное дело – за нападение на представителя власти, идет следствие. Конечно, «противная сторона» тут же выдвинула свою версию событий – том, что это Сергей набросился с ружьем на пятерых человек, выстрелил, а потом бил прикладом. Узнав, что и это дело тоже готовы разбирать, заповедник начал бить во все колокола и под настоянием общественности самого высокого уровня дело «ушло» в СК России, где точно разберутся во всех деталях.

Чем занят сегодня Сергей Красиков?

-Своей работой я занят, а больше ничем, - сказал КП-Иркутск инспектор Красиков. – Патрулируем территорию. Граница, что называется, «на замке». В свободное время у меня есть серьезное увлечение – фотоохота. Свои снимки выкладываю в соцсетях и на страницах заповедника.

В заповеднике. Фото Сергея Красикова.

Байкальский заповедник благодарит всех за поддержку в сложной ситуации.

- Ежедневно мы получаем множество сообщений поддержки в социальных сетях, люди звонят и пишут на адрес заповедника, - сообщают они. - Предлагают всю возможную помощь, благодарят Сергея и коллектив Байкальского заповедника, выражают уверенность, что «сила в правде». Мы искренне, от всех наших сердец, благодарим каждого из вас, кто с нами, кто понимает, что значит происходящее, кто понимает, что объединяться надо в хороших делах, действовать вместе, не оставаясь в стороне: петицию заповедника в поддержку Сергея уже подписали 110 000 человек!

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