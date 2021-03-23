Тяжелый шкаф рухнул на маленькую девочку в торговом центре Иркутска. Фото: "Инцидент Иркутск"

Шокирующее видео, как в одном из торговых центров Иркутска, огромный шкаф падает на маленькую девочку, полицейские и следователи нашли в соцсетях. Оказалось, что кадры не для слабонервных, 21 марта сняла камера видеонаблюдения, установленная в отделе сантехники торгового центра, на улице Старокузьмихинская. На помощь к ребенку сразу бросились взрослые,, которые находились рядом. Они подняли тяжелую конструкцию и помогли девочке подняться. Правда, получила они какие-либо травмы или нет, пока неизвестно.

- Родители ребенка, а также персонал, о произошедшем в полицию не сообщали, - рассказывают в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме этого, с характерными травмами в городские больницы девочка не поступала. Начата проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас выясняются все подробности произошедшего. Следователи просят родителей ребенка и свидетелей как можно скорее обратиться в следственный отдел по Свердловскому району Иркутска, по улице Клары Цеткин, 9а.