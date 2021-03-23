Умер Арнольд Харитонов, известный иркутский журналист и писатель Фото: Алексей ЛИТВИНЦЕВ

Умер Арнольд Харитонов. Утрата невосполнимая. Заслуженному работнику культуры РФ, члену Союза российских писателей, лауреату премии «Интеллигент провинции» и губернаторской премии в сфере культуры и искусств было 84 года. О смерти известного иркутского писателя и журналиста на своей странице в социальных сетях сообщила дочь Арнольда Иннокентьевича Анна.

«У меня умер папа…», - написала она.

О том, от чего умер Арнольд Харитонов, не сообщается. Пока также не известно о том, где пройдет прощание с мэтром журналистики. Известно одно - Иркутск осиротел. Не стало известного автора, отдавшего более полувека своей жизни журналистике и написавшего ряд интересных книг, повестей, рассказов.

Он работал до последнего. Недавно закончил работу над книгой о газете «Советская молодежь», издаваемой в Иркутске. На ее страницах печатались Распутин, Вампилов, Мончинский, Кобенков, Шастин и много других писателей, поэтов, публицистов и журналистов.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Арнольда Иннокентьевича.

СПРАВКА «КП»

Арнольд Иннокентьевич Харитонов родился 25 января 1937 года в поселке Жигалово в Иркутской области. После, в 1942-ом семья переехала в Якутск, где в 1944 году Арнольд Харитонов и пошел в школу, через десять лет семья перебралась в Ангарск, и получал аттестат Харитонов. Школу окончил с серебряной медалью. После поступил в ИГУ на историко-филологического факультет. Диплом о высшем образовании получил в 1961-ом, а уже спустя три года стал заместителем редактора газеты «Ленинский путь».

После трудился в газетах «Советская молодежь», «Зарафшанский рабочий». Пять лет проработал редактором фильмопроизводства, был зам.председателем Иркутского комитета по телевидению и радиовещанию и Всероссийского общества охраны природы в Иркутске. Трудился обозревателем и в «Комсомольской правде». Написал книги «Усть-Илим, город между прошлым и будущим», «Исчезли юные забавы», «Вальс с вождем», «БАМ: люди, которых я знаю» и другие.

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