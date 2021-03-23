Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 марта: больше 58 000 жителей Приангарья переболели COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 23 марта. В регионе с начала пандемии коронавирусом переболели уже 58 048 человек. Все они справились с болезнью и получили отрицательные результаты тестов после прохождения лечения. За минувшие сутки с облегчением вздохнул еще 261 житель Приангарья, узнавший о том, что инфекция повержена.

Стоит отметить, что выздоравливающих с каждым днем все больше, а новых больных все меньше. Так, за сутки COVID-19 подтвердился только у 175 человек – это наименьшее количество после спала заболеваемости во второй волне. Всего, по данным Оперативного штаба на 23 марта, в Приангарье с начала пандемии коронавирус выявляли 60 384 раза.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 марта: скончались еще 8 пациентов

В медицинских учреждениях получают лечение 1549 пациентов с COVID-19. Есть среди них и тяжелые больные. Увы, в регионе продолжают регистрировать летальные исходы течения болезни. Тольке за минувшие сутки скончались еще восемь человек.

Все они умерли от COVID-19 и вошли в число 2058 скончавшихся от данной болезни. Еще 255 человек с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной их кончины.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 марта.

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