Ток-шоу "ГосДума-перезагрузка 2021".

Важнейшая дума в новейшей истории! Все о тех, кто готов представить Иркутскую область в новом созыве. За кого вы готовы отдать свой голос? Власть и общество, мнения и сомнения, аргументы и факты, интересы и ценности. Без тайн, без лукавства, без двусмысленности! Мы говорим о праве выбора и о том, как правильно им распорядиться.

Каждую среду в 17 часов вас ждёт доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб и его гости. 24 марта в программе:

-Александр Ханхалаев – заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области,

- Андрей Лабыгин - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области,

- Дмитрий Козлов - Директор Межрегионального института общественных наук при ИГУ,

- Николай Николаев – денутат Государственной Думы

Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь!

Радио «Комсомольская правда», 91,5 фм в Иркутске, 99,5 фм в Братске

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