Ток-шоу "ГосДума-перезагрузка 2021".
Важнейшая дума в новейшей истории! Все о тех, кто готов представить Иркутскую область в новом созыве. За кого вы готовы отдать свой голос? Власть и общество, мнения и сомнения, аргументы и факты, интересы и ценности. Без тайн, без лукавства, без двусмысленности! Мы говорим о праве выбора и о том, как правильно им распорядиться.
Каждую среду в 17 часов вас ждёт доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб и его гости. 24 марта в программе:
-Александр Ханхалаев – заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области,
- Андрей Лабыгин - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области,
- Дмитрий Козлов - Директор Межрегионального института общественных наук при ИГУ,
- Николай Николаев – денутат Государственной Думы
Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь!
Радио «Комсомольская правда», 91,5 фм в Иркутске, 99,5 фм в Братске
irk.kp.ru из любой точки мира
radiokp.ru из любой точки мира