Где проверить клеща в Иркутске: паразиты вот-вот проснутся Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020 году клещи в Приангарье проснулись рано, 23 марта, а, значит, и в этом году скоро "выйдут на охоту". Где проверить клеща в Иркутске - вопрос актуален уже сейчас.

- В прошлом году клещи особенно активизировались в мае-июне, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону. - Больше всего случаев нападения было зарегистрировано в Иркутском районе.

Так что не важно, в тайгу вы вышли, или просто прогулялись в скверике у дома - паразиты могут попасться где угодно. Хотя против них и ведутся обработки. Специалисты говорят, что клещи, увы, часто передают сибирякам опасные инфекции. Поэтому важно знать, где проверить клеща в Иркутске.

Кроме того, лучше заранее позаботиться о прививке от энцефалита. Ставят ее в два этапа, и иммунитет вырабатывается не раньше, чем через две недели после введения второй дозы. В это время лучше поостеречься и на природу лишний раз не выходить.

- Еще важный момент: если вы вакцинировались от коронавируса, то ставить прививку от энцефалита можно только спустя месяц! - сообщили "КП"-Иркутск в региональном Управления Роспотребнадзора. - Такой интервал между иммунизацией соблюдать нужно всегда. И обязательно перед уколом консультироваться с врачом.

Где привиться от энцефалита? В поликлиниках по месту жительства. А перед этим купить в аптеке вакцину. Но помните, что хранить ее в тепле дольше суток нельзя. Еще вариант - прививочные кабинеты в платных клиниках.

Ну а если собрались в лес, на дачу или прогуляться в парк, не забывайте заправить одежду, чтобы кровопийцы не добрались до кожи, используйте специальные средства для отпугивания насекомых, и внимательно осматривайте себя и вещи во время и после прогулки.

Если клещ все-таки присосался, лучше сразу идти к медикам. Ниже поясним, где проверить клеща в Иркутске. Врачи его осторожно извлекут и выяснят, заражен ли он инфекцией.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14079 жителей Приангарья укусили клещи в 2020 году.

Из них 27% - дети (3873 случая).

47172 жителя региона привили от энцефалита в прошлом году.

КОНКРЕТНО

Где проверить клеща в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

В области:

МАНО «Лечебно-диагностический центр» в Ангарске.

Диагностический центр «Здоровье» в Усолье -Сибирском.

Братская районная больница.

Усть-Илимская городская поликлиника №1.