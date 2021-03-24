Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 марта: 1520 пациентов с COVID-19 лечат в медучреждениях региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 24 марта. В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения. Однако, стоит отметить, что темпы заболеваемости уже на порядок снизились. В сутки выявляют уже меньше 180 новых случаев заражения. На сегодняшний день в Приангарье зафиксировано 60 562 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа о том, что заболели COVID-19 узнали 178 жителей региона.

- В медицинских учреждениях Иркутской области 24 марта с диагнозом COVID-19 находятся 1520 пациентов, - сообщает региональный Оперативный штаб по коронавирусу.

В тяжелом состоянии находятся 87 из них. Еще 4330 наших земляков переносят заболевание в легкой форме, медики разрешили им лечиться дома.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 марта: выздоровели больше 58 200 человек

Из 60 562 случаев заражения COVID-19, выявленных в регионе, 58 261 закончился благополучно. Эти люди выздоровели. За сутки в их число попали 213 жителей региона. К несчастью, организм не всех зараженных смог победить инфекцию.

За сутки от COVID-19 умерли еще 7 пациентов. С начала пандемии в Иркутской области коронавирус стал причиной смерти 2065 человек, еще 255 с таким же диагнозом скончались от других болезней, не связанных с COVID-19.

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