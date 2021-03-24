В Иркутской области разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

Дорогам северных территорий региона уделят особое внимание. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В ближайшие два года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог в субъектах Российской Федерации будет направлено 100 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Деньги поступят в 69 регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 27 млрд рублей пойдет на ремонт дорог в 58 регионах, а оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов.

– Бюджету Иркутской области предусмотрен межбюджетный трансферт. Он предоставляется для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций. Сумма, выделенная для региона, - 502,9 млн рублей. Средства будут направлены на объекты дорожного хозяйства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – сказал Игорь Кобзев.

В сообщении Правительства России говорится, что вопрос модернизации дорожной инфраструктуры обсуждался на совещании с вице-премьерами 1 марта. Михаил Мишустин поставил перед руководителями регионов задачу полностью и в срок реализовать все запланированные работы по строительству, реконструкции и ремонту.

В текущем году на строительство дорог региона выделено 9,5 млрд рублей, из них 7,8 млрд рублей – средства областного бюджета. В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» к реализации запланировано 100 объектов, в том числе 47 на автодорогах областного значения и 53 – местного. Уже заключены контракты на 64 объекта, оставшиеся конкурсные процедуры должны завершиться в апреле. Всего в текущем году в нормативное состояние будет приведено почти 222 км автодорог. Работы ведутся, в том числе, по таким социально значимым направлениям как Киренск – Казачинское, Усть-Кут – Киренск, Братск-Усть-Илимск, Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск, федеральная трасса Вилюй и другие. Идут переговоры по проектированию за счет инвесторов дороги Токсимо-Бодайбо-Кропоткин.

- Строительство дорог, особенно в северных территориях, должно вестись с учетом создания пунктов весогабаритного контроля. На сегодня уже планируется создание трех таких пунктов, в том числе на 18 км трассы Братск – Усть-Илимск, – подчеркнул губернатор.

Также глава Приангарья поручил ускорить работу по автодорогам Таксимо – Бодайбо и Бодайбо – Кропоткин. Он сообщил, что Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных мероприятиях по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог. Согласно документу, в Бодайбинском районе запланировано строительство электростанции.

– Это повысит надежность электроснабжения не только объектов БАМа, но и крупных предприятий, а также домов жителей Бодайбинского района. Согласно стратегии социально-экономического развития области до 2030 года Бодайбинский район является одной из опорных территорий развития. Там будут создаваться новые предприятия, которые требуют модернизации дорожной инфраструктуры. Но, прежде всего, дороги имеют огромное социальное значение, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщила Юлия Гордина, руководитель Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, в этом году в регионе впервые была разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексная схема организации общественного транспорта.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в полной мере задействованы северные территории региона. Проектируется два участка дороги Усть-Кут-Уоян, 24-километровый участок трассы Тайшет-Чуна-Братск. Связующим элементом между дорогой Усть-Кут-Уоян и Качугским трактом должна стать трасса Жигалово-Магистральный. Получено подтверждение федерального софинансирования ремонта дороги Братск-Усть-Илимск. Выделяются средства федеральной казны на мост через реку Кута в Усть-Кутском районе.