Почти миллион заплатила сибирячка лжехирургу из Бразилии за посылку с золотом, которую он якобы отправил на строительство клиники

Аферист скопировал себе в профиль фотографию реального врача, известного за рубежом. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

"Привет! Меня зовут Карл Камил. Я хирург, живу в Бразилии..."

Ну как проигнорировать такое сообщение от брутального брюнета, да еще и иностранца с престижной работой? 58-летняя сотрудница школы искусств из Братска познакомилась с мужчиной в «Одноклассниках». Завязалась переписка.

Спустя несколько месяцев незнакомец настолько очаровал сибирячку, что он верила уже каждому ему слову. А заливался он соловьем! Мол, мечта у него заветная - переехать в Россию и открыть в столице современную клинику. А надеяться, дескать, кроме как на новую знакомую, ему некому:

"Только тебе и доверяю! Прилечу из Бразилии прямиком в Братск. Кстати, уже отправил к тебе посылочку с золотыми слитками и долларами... На строительство клиники, конечно же".

"А что, дело благое, надо бы помочь человеку", - подумала сибирячка и согласилась оплатить расходы по липовой накладной на посылку.

Зашла на сайт, который "бразилец" прислал ей смс-кой, заплатила раз - 50 тысяч, два - 140 тысяч, три... В итоге мнимые сложности "на таможне" обошлись женщине в кругленькую сумму - 870 тысяч рублей! Откуда у нее такие деньги? Назанимала у родных и влезла в долги перед банком...

- Получив очередное извещение о пошлине, братчанка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оказалось, аферист прикрывался фотографиями настоящего врача, популярного за границей. Только не хирурга, а онколога, и зовут его не Карл.

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