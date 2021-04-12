Эксперимент «КП»: не разучились ли мы без электронных карт перемещаться по городу

Найду дорогу или нет?.... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Даже кошки и собаки, убежав за сотни, а порой и тысячи километров от дома, могут легко найти дорогу обратно к родному очагу. И перелетные птицы точно знают маршрут на юга и обратно. Ну а что же люди? Чтобы не заблудиться в «трех соснах», по звездам мы, конечно, уже не ориентируемся. Компас, глобус и бумажные карты также уже ушли в прошлое безвозвратно. На замену пришли навигаторы! Некоторые даже в магазин за хлебом или на встречу с друзьями в центр города не выходят из дома без электронного помощника. А уж если нужно садиться за руль и ехать в незнакомый район, то без подсказок нежного женского голоса, доносящихся из смартфона: «Через сто метров держитесь правее» и «Прямо три километра», уж точно никак не обойтись.

Как узнать, не разучились ли мы ездить без электронного Сусанина? И действительно ли Яндекс.Карты настолько облегчают нам жизнь и экономят время? Корреспонденты «КП» - Иркутск» решились на бесчеловечный для 21 века эксперимент. Один журналист добирался от редакции до неизвестного ему микрорайона на другом конце города «по старинке», то есть по наитию без Яндекс.Карт. А второй, более продвинутый в технике фотокорреспондент, домчался до искомого адреса с помощью гаджетов.

ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ И ДО «ЗЕЛЕНОГО БЕРЕГА»

Итак, мы на старте – на улице Партизанской. Сразу скажу, что ехать в стиле блудного Сусанина решил я сам, так как ни разу в жизни не передвигался с приложением. Отключив смартфон и достав из бардачка потрепанную бумажную карту города, купленную еще в начале ХХI века, закрыв глаза, тыкаю в нее пальцем наугад.

Открываю глаза и вижу конечную точку – микрорайон «Зеленый берег», что на другом берегу Ангары. Был там однажды, проездом и на пассажирском сидении в такси, не особо запоминая дороги. Все. Карту складываю назад в бардачок, честно не подсмотрев ни разу, какими путями мог бы добраться до искомой улицы.

- По пути мне нужно проехать улицу Байкальскую, затем плотину ГЭС, потом развернуться на круговом движении, а вот дальше… - вслух строю я сам себе маршрут, тронувшись с места. – А дальше полная неизвестность.

Успешно миновав Байкальскую, плотину и кольцо без пробок, свернул на улицу Якоби. Куда сворачивать теперь, я честно сказать, не знал. Да, неподалеку находится известный ночной клуб. Подумав, что проехать можно через него, я порулил к нему. Но ошибся. Это я понял, когда решил довериться поговорке: язык до Киева доведет.

Просто остановился у проходящей мимо парочки и спросил:

- До «Зеленого берега» не подскажете дорогу?

- О-о, - призадумались они. – Кажется, нет… Похоже, вы зря сюда приехали. Когда поднимались в гору, вы пропустили поворот направо. Какой именно? Сложно сказать, сами не особо ориентируемся.

Спросить дорогу можно. Но вот ответят ли прохожие?... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мне ничего не оставалось, как поверить им на слово и вернуться искать тот самый пропущенный поворот.

- Вот он! – решил я, но попал в итоге не в «Зеленый берег», а на трассу, которая стала уводить далеко за пределы города.

- Да-а-а, жилыми трехэтажными и пятиэтажными домами, куда мне нужно, здесь даже не пахнет, - грустно выдохнул я и опять сделал разворот.

Возвращаясь назад в сторону кольца, тот самый поворот на улицу Аносова, который я проехал изначально, на этот раз не прозевал. Правда, вместо одного перекрестка, увидел перед собой целую развилку. Как в сказке: «Налево пойдешь»… По интуиции выбрал дорогу, что вела прямо. Так как уже примерно представлял, где находится конечная точка маршрута, на перекрестках решил не сворачивать. И в итоге снова выбрался к развилке. Пути неожиданно разошлись в две разные стороны. Остановился между ними, чтобы спокойно подумать, что делать дальше: психануть, то есть сдаться и достать карту, или идти до конца.

И людей не видать, и дорогу не сыскать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще, как назло, вокруг ни души, спросить дорогу не у кого. К счастью, напротив оказался супермаркет, а в нем добродушный охранник на входе. Услышав, что я заблудился, мужчина бросил пост, и выйдя на улицу, стал объяснять путь.

- Так вы уже почти приехали, - сказал он мне слова, которые мечтал услышать последние минут 40, пока кружил по району. – Езжайте вон туда и через несколько десятков метров увидите дома, которые ищете. Но какой из них вам нужен я не подскажу, смотрите на нумерацию.

Охранник не обманул. Проехав прямо, я увидел тот самый дом. Пятьдесят минут в пути и победа!

ПРОЕЗД ПО СТРЕЛОЧКЕ БЫСТРЕЕ

Но посмотрим, как из заданных точки А в точку Б (от редакции на Партизанской до того же «Зеленого берега») доберется «заряженная» Яндекс.Картами коллега. В поездку я отправился с ней в роли, нет, даже не штурмана, а просто наблюдателя. Сразу оговорюсь – на задание Юля выдвинулась, как и я, в 12.30 дня. Если уж и борьба, то честная. Пробки в одно время примерно одинаковые.

- Сейчас домчим, даже прохожих разглядеть не успеешь, - бросает вызов фотограф Юля, вбивая адрес в приложение. – Еще и на заправку заскочим.

Юля даже не волнуется - уверена в своей победе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Я же в свою очередь уже сам себя чувствовал навигатором. Ведь дорогу я уже запомнил как Отче наш. Правда, с трудом сдерживался, чтобы не перебить голос из телефона Юли. А он уже вовсю предупреждал нас об улицах, где мы могли попасть в пробку, тут же предлагая обходной путь, о камерах на дорогах, где надо скинуть скорость.

Проезд по Байкальской и по плотине ничем не отличился от моей поездки без помощника – прошли этот отрезок практически минута в минуту. А вот уже на левом берегу все пошло гораздо быстрее. Электронный штурман предложил немного сократить путь и следовать по Бородина, а не по Якоби, как решил сделать я.

С таким помощником доехать до незнакомого адреса, будет, конечно, проще. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проезд по стрелочке на экране смартфона, который висел на панели прямо перед глазами Юли, конечно, удобнее. Это я оценил, едва тронулись с места. Не приходится всю дорогу судорожно думать: «А куда свернуть дальше, а что делать, если заберусь не туда?». О том, чтобы остановиться, отвлекать прохожих, мы и вовсе не думали. А когда в окне показался тот самый супермаркет на развилке, ставший для меня спасением в лице охранника, невольно посмотрел на часы.

- Не может быть! – завопил на весь салон. - От старта до финишной прямой не прошло и 20 минут!

- И это я еще особо никуда не торопилась, - паркуясь у дома, гордо говорит моя соперница. – А так бы и за 12 домчали.

Я же, не подавая вида, с грустью понимаю, что во время своей поездки, только битых 15 минут искал первый поворот. А Юля его даже не запомнила – она просто по совету Яндекс.Карт зарулила «через 100 метров налево».

P.S.

Ну а теперь время подводить итог нашего эксперимента. Выводов несколько. Конечно, с Яндекс.Картами в первую очередь вы сэкономите самое главное - свое время.

Юля и ее штурман обошли меня на полчаса! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потраченные мои 50 минут против 20 минут Юли – аргумент, и какой! К тому же электронный помощник точно не бросит и как говорилось в известном фильме: довезет до Сан-Франциско и обратно. Без гаджета, тоже, разумеется, не пропадете. В конце концов, город, пусть и миллионник, – не глухая тайга. Правда, на неспешные прогулки с остановками для расспросов у прохожих, как найти дорогу, наверное, не каждый согласится, ну или не каждый день. Да и зачем? Разве что для одной цели - познакомиться с симпатичной девушкой или парнем. А то все сайты знакомств, да сайты знакомств.