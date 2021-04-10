Из-за пандемии отдых в летних лагерях Иркутской области подорожает на 15% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До лета всего два месяца! Родители скупают детям путевки в санатории и лагеря, а мальчишки и девчонки предвкушают веселый отдых. Как-никак, засиделись дома в пандемию. Увы, но ковид внес свои коррективы: цены подскочили, путевок в продаже стало на четверть меньше, а сами смены в Приангарье пройдут в более "закрытом" режиме, чем обычно. Выясняем, куда можно отправить чадо, как сэкономить на путевке, и нужно ли перед заездом сдавать тесты на COVID-19.

Заполняемость - 75%, палаточные лагеря открыты

Путевки активно «бронируют»с января. У иркутян в фаворитах - лагеря в Иркутском, Шелеховском районах, вблизи Ангарска и на Байкале. Предполагалось, что из-за рисков заражения COVID-19 отряды сформируют лишь наполовину, поэтому родители заранее беспокоились, куда отправить детей.

- Еще пару недель назад свободных мест вообще не оставалось, - рассказывают «КП» -Иркутск» в одном из популярных лагерей вблизи Ангарска. - Но затем Роспотребнадзор разрешил заполнять до 75% мест, и выбор появился снова. Не знаем, надолго ли...

Сейчас путевок в продаже на четверть меньше, чем в "докоронавирусные" времена. Надо учесть и то, что не все учреждения пережили пандемию - дохода ведь не было.

- Например, два лагеря в Шелеховском и Слюдянском районах в этом году детей принимать не будут, - сообщает уполномоченный Фонда развития детских лагерей по Иркутской области Александр Кустов. - Получается, предложения стало меньше, а спрос по-прежнему высокий - отсюда рост цен.

Зато разрешили открыться палаточным лагерям. Таковые у нас есть, например, в Иркутском и Ольхонском районах.

Цены подскочили до 50 тысяч за путевку

- У нас продажи еще не начались, но стоимость уже известна - 48 тысяч рублей за смену, - говорят в лагере возле Кругобайкальской железной дороги.

Для сравнения, до пандемии 18-дневный отдых здесь обходился максимум в 32,4 тысячи рублей. Разница ощутимая! А еще в одном лагере под Ангарском, куда охотно едут со всей области, остались путевки только на июнь и август, ценник - от 51 тысячи за смену...

- Из-за пандемии детских отдых, по нашим подсчетам, подорожал примерно на 15%, - прикидывают сотрудники лагерей.

Отдых в палатках бюджетнее? Ненамного. Допустим, две недели в частном кемпинге для детей на Ольхоне стоят 21,5 тысячи, включая проезд ребенка на остров и обратно. Места, к слову, остались только на июль.

- Как сэкономить? Подавать заявление в комплексные центры соцзащиты по месту проживания, - комментирует начальник отдела организации детского отдыха минсоцразвития Иркутской области Маргарита Островская. - Тогда возможны два варианта: либо ребенку, если он льготник (то есть из малообеспеченной, многодетной семьи или сирота), предоставят бесплатный отдых, либо родителям придется заплатить всего 20% стоимости путевки - но это при условии, что они официально трудоустроены. Но! Даже если вы купили коммерческую путевку по полной стоимости, есть шанс вернуть 50% денег - это зависит от среднедушевого дохода в семье, его подсчитают специалисты. Обращаться нужно также в комплексный центр соцзащиты.

Маски необязательны, но все мероприятия - на воздухе

"Антиковидные" правила выработали строгие. Так, дети, вожатые и весь персонал будут дружно заезжать в лагерь, опаздывать никому не разрешат. Скататься на денек-другой домой посреди смены тоже не получится. Выезжать домой в конце отдыха будут все разом. Перерыв между сменами - минимум два дня, за это время помещения тщательно прогенералят и продезинфицируют.

Детей перед "отпуском" не заставят делать анализы на COVID-19, достаточно обычной медсправки, которую всегда получают перед летним отдыхом. А вот весь персонал обязан пройти тестирование не раньше, чем за три дня до начала смены. На случай, если кто-то заболеет, в лагере круглые сутки будут дежурить медики.

А что насчет масок?

- Детям и педагогам в лагерях надевать маски необязательно, - поясняют в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - А вот обслуживающий персонал, к примеру, работники столовой все-таки должны их носить.

Все соревнования, дискотеки, концерты будут проводиться только на свежем воздухе, если, конечно, погода позволит. Никаких массовых мероприятий в помещениях! В том числе с участием родителей. Чем меньше ребята и взрослые будут толпиться в комнатах, тем ниже риски распространить вирус.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отдых не только в Приангарье

Солнце, море и вода! С 1 апреля дети из Иркутской области снова могут отдыхать в крупнейших детских центрах страны, таких как «Орленок», «Смена», «Океан» и «Артек».

Почем путевка? Зависит от того, в какой лагерь и на какой сезон хотите отправить ребенка. Разброс цен - от 54 до 69 тысяч за 21-дневную смену. Свободные места имеются.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

76 тысячи детей отдохнуть в летних лагерях.

18 тысяч заявлений подали родители.

351 оздоровительный лагерь собирается летом принимать ребят.