Партия «Новые люди» поддержала активистов Иркутской области

Фото: предоставлено партией «Новые люди»

Партия «Новые люди» провела в Иркутске региональный этап конкурса «Марафон идей», который проходит по всей стране. Посмотреть на финалистов, чьи проекты получат поддержку, приехали не только представители новой партийной организации, но и многие популярные блогеры. Лучших из лучших выбирало жюри, в состав которого, к примеру, входит рэпер Давид Манукян, более известный под сценическим псевдонимом DAVA. Всего от Иркутской области на конкурс поступило 178 заявок, из них для финала отобрали 12. После презентаций проектов жюри приняло решение поддержать три идеи. На реализацию каждой направят по 100 тыс. рублей.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»

Во всероссийском конкурсе приняло участие 65 регионов. Всего поступило более 15 тыс. заявок. Главная задача – предложить проекты, которые изменят облик сел, деревень, городов, а главное – улучшат жизнь людей.

Как отметил председатель партии “Новые люди” Алексей Нечаев, в нашей стране много неравнодушных граждан, готовых взять на себя ответственность и постараться изменить к лучшему жизнь в своем городе.

- Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбираем лучшие идеи и поможем их реализовать, - прокомментировал Алексей Нечаев.

Кстати, большинство предложений, поступивших на конкурс из Иркутской области, были связаны с решением экологических вопросов, благоустройством и озеленением территорий, образованием и медициной.

Заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков подчеркнул, что задача организации – выстроить политическую жизнь не сверху вниз, а наоборот.

- Мы стремимся понять, что действительно сегодня нужно людям, и готовы помогать решать волнующие жителей страны вопросы, - отметил он. – Этому как раз способствует «Марафон идей». Все заявки очень важны. И если какие-то из них не победили сейчас, то это не значит, что мы их оставим без поддержки. На все проблемы будем обращать внимание власти.

Один из проектов–победителей от Иркутской области – посадка деревьев в поселке Усть-Ордынском. Как рассказала автор идеи Анастасия Ковтун, на этой территории не хватает зелени, мест для прогулок и отдыха. Реализация проекта позволит не только сделать поселок более привлекательным, но и улучшит экологическую ситуацию.

Также в число лидеров вошел проект по строительству вольеров для животных в приюте «Жизнь», расположенном в Нижнеудинске. Основательница приюта Вероника Кошелева напомнила, что 2019 году в Иркутской области произошло сильное наводнение. Некоторые жители Нижнеудинского района, в спешке покидая свои дома, бросали животных на произвол судьбы. Она также отметила, что бродячие собаки – это проблема, которая остро стоит во многих территориях. Своей задачей Вероника Кошелева видит содержание бездомных животных, оказание им ветеринарной помощи, а также повышение комфортности среды проживания граждан.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»

Ну и третий проект-победитель – это создание в Иркутске, на острове Юность, комнаты матери и ребенка. У автора Антона Герасимова пока нет собственных детей, но, прогуливаясь в этом излюбленном горожанами месте отдыха, он не раз замечал, что мамочкам с малышами негде уединиться, разве, что спрятаться под березой.

- В такой комнате можно будет и покормить ребенка, и перепеленать. Конечно, хорошо бы, чтобы в ней была вода. О подведении водопровода я планирую договариваться с местными властями, - сообщил Антон.

Александр Даванков пояснил, что при выборе идей, которые получат финансовую поддержку, жюри оценивало, где действительно нужно деньги, а в каких случаях задачу можно решить и без них.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»

- Какой-то инициативе достаточно придать политического веса, чтобы на нее обратила внимание власть. Есть также много проектов, которые активисты могут воплотить собственными силами. Ну а реализация профинансированных предложений будет находиться под строгим контролем. «Марафон идей» - одно из лучших наших вложений в плане отдачи: мы находим «умные» решения, которые находят отклик в сердцах людей, - подчеркнул заместитель председателя партии.

Он также отметил, что одна из задач Новых людей – показать, что политикой заниматься модно, и от нее действительно есть польза, а не только разговоры. Помимо «Марафона идей» партия реализовала еще ряд проектов. В частности, они были связаны с улучшением энергоэффективности жилья, решением проблем недостаточного освещения территорий.

- Мы будем добиваться, чтобы власть на местах решала вопросы, которые поднимают люди, - заявил Александр Даванков. – Впереди – диалог.