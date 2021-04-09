Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 апреля: больше 1300 человек лечат от COVID-19 в регионе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 9 апреля. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 160 жителей региона – им пришли положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 9 апреля возросло до 63 226.

К счастью, большинство из подхвативших заразу на данный момент уже здоровы. За сутки ряды переболевших пополнили еще 177 наших земляка. Всего медики смогли вылечить от инфекции 61 299 заболевших.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса. Фото: Предоставлено "КП"

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 апреля: 1378 пациентов лежат в ковидных госпиталях

Борьба с COVID-19 в Приангарье продолжается. В ковидных госпиталях региона лечатся на сегодняшний день 1378 человек. Есть среди них и те, кто тяжело переносит болезнь. Еще несколько тысяч жителей Иркутской области выздоравливают дома.

К несчастью, летальные исходы не прекращаются. За сутки COVID-19 унес жизни еще 8 человек. Общее число жертв пандемии коронавируса в Принагарье уже составляет 2457: COVID-19 стал причиной смерти 2191 из них, еще 266 зараженных имели в анамнезе иные тяжелые болезни, которые стали причиной их смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 9 апреля.

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