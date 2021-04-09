#БериКормиЛюби: В Иркутске организовали сбор кормов для бездомных собак. Фото: архив компании

Специальные боксы для сбора кормов для бездомных собак появились в 15 супермаркетах «Слата». Акция #БериКормиЛюби организована совместно с волонтером и зоозащитником Натальей Ветровой, а также компанией «Марс».

Планируется, что до конца года число боксов увеличится вдвое. В емкостях можно оставлять любой корм для собак в герметичной упаковке, сухие крупы. Забирать его будут волонтеры благотворительного фонда для бездомных собак «Ной».

- В Иркутске много неравнодушных людей, которые ежедневно спасают бездомных собак. В нашу торговую сеть часто обращаются с просьбами отдать списанные продукты на корм животным. В связи с законодательными ограничениями мы не можем этого делать. Поэтому решили запустить долгосрочный благотворительный проект #БериКормиЛюби. Надеемся, что покупатели поддержат инициативу и помогут приютам, - отметила руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Фото: архив компании

Как заявила Наталья Ветрова, такая поддержка сети супермаркетов «Слата» очень важна.

- Спасенные собаки нуждаются в хорошем питании. Мы верим, что сможем переломить критичную ситуацию с бездомными животными, - сказала волонтер.

Лариса Кузаева, представитель компании «Марс»-производителя «Pedigree», тоже подчеркнула важность проекта «Слаты».

- Мы стараемся поддерживать приюты для бездомных животных, расположенные в Иркутской области, и участвовать в таких акциях, как #БериКормиЛюби, - сообщила она.

Напомним, что «Слата» реализует целый ряд благотворительных программ. Более трех лет действует ее экологический проект #МусоруКрышка, в рамках которого организован сбор пластиковых крышек. Также в супермаркетах установлены "ВторникБоксы", где можно оставить ненужную одежду.

КОНКРЕТНО

ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ БОКСЫ:

ул. Карла Либкнехта, 94

ул. Советская, 176Б, БЦ «Триумф»

ул. Трилиссера, 38А

ул. 3-го Июля, 25, ТРК Модный квартал

ул. Сухэ-Батора,7

ул. Байкальская, 250/1

12 км Байкальского тракта, ТЦ Новая Дача

ул. Ржанова, 164

мкр. Первомайский, 54

мкр. Университетский, 43

б. Рябикова, 20 Б

мкр. Юбилейный, 19/1, ТЦ Юбилейный

ул. Баумана, 202/3

ул. Ленинградская, 90

ул. Рабочего Штаба, 46