Погода портится: в ближайшие дни в Иркутске похолодает. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На улице пасмурно и неожиданно прохладно. Синоптики предупреждают - погода портится. Накануне проходил холодный фронт, но на юге области он сильно не ощущался. Однако уже в субботу, предупреждают метеорологи, нам придется ежиться в легких куртках. Стоит достать и зонты.

-Ждем осадки, может быть и снег с дождем, и порывистый северо-западный ветер до 12-14 м\с, - рассказывает замначальника Иркутского гидрометцентра. - Из-за этого уже 10 апреля понизится и температура, до - 3.

Днем в субботу +2...+7, а вот в воскресенье, 11 апреля, около +2. На фоне ветра это будет казаться холоднее, конечно. Поэтому в Иркутске наиболее холодный день мы ожидаем в воскресенье. А наиболее холодная ночь - на понедельник, 12 апреля. Температура снизится до -8...-9, а местами по области - до 17 м\с. В Катангском и северо-восточных районах - до - 20 градусов.

В первый день следующей рабочий недели потеплеет до +7...+8. Во вторник, 13 апреля, преобладающий температурный фон до +11 градусов. И всю последующую неделю нас ждут температурные качели.