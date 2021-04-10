Сбросил центнер: самый тяжелый борец мира, закончив карьеру, похудел почти вдвое

Скинул больше центнера: самый тяжелый борец мира, закончив карьеру, похудел почти вдвое.

"Доброе утро, страна!" И за зарядку: гантельки потягать, дрова порубить. Еще "в комплект" входит ведро ледяной воды. Его Анатолий Михаханов легко и весело опрокидывает на себя еще до тренировки. "На разогрев", чтобы проснуться. Так выглядит небольшая ежедневная тренировка недавнего борца сумо и самого тяжелого человека в своем виде спорта. В разгар карьеры, в 2017, когда спортсмену из Бурятии, стал покоряться пьедестал профессионального спорта в Японии, он весил 292 килограмма. Однако через год после триумфов он торжественно "отрезал косичку" борца и вернулся на родину. Теперь вес только мешал 35-летнему мужчине.

Среди борцов сумо Михаханов весом тоже выделялся.

Сначала пробовал голодать, потом сбрасывал помаленьку

-Начал с полного голодания, на воде, - рассказывает КП-Иркутск Анатолий. -Весы тогда показывали уже 280. Первые 12 я потерял до того, постепенно. Конечно, цель моя была не просто похудеть, а перезагрузиться. Раньше я жил одной жизнью, где все было подчинено спорту, а сейчас другой. Значит, и организм должен обновиться. Вначале все пошло легко, и вес быстро уходил, я чувствовал себя прекрасно. Так ушли 10, а потом и 13 килограммов. Но потом стало тяжело. Просто очень тяжело. Похудение это очень непросто. И я советую каждому, кто на это решится, двадцать раз подумать - выдержит ли. Обойти не одного врача. Составить программу. И сбрасывать вес медленно, очень медленно, буквально по нескольку килограммов в месяц. Иначе можно просто подорвать здоровье или не выдержать и сойти с дистанции.

Спортсмен любит русскую баню.

Сойти с дистанции -это, конечно, не про Анатолия. Он и шел к цели постепенно. Старый гардероб ему давно пришлось заменить - сначала туда можно было вместить полтора спортсмена, а теперь уже точно двоих. А вот многим, и он это понимает, может быть сложнее, даже если цель - "всего 20 кило".

-Во-первых, нужно понимать, зачем ты сбрасываешь вес, - говорит он. Чтобы это была не самоцель. Конечно, задача - стать крепче. И цель должна быть реальной.

Вот сам Анатолий Михаханов вначале считал, что ему и 200 килограммов подойдет. Тоже попробуй достичь, кстати! А сейчас планирует снизить габариты до 175.

-Надо понимать, что я, например, человек немаленький - 192 сантиметра ростом и широк в плечах. Я не только теряю лишний вес, но я тренируюсь, а это мышцы, и они порядком весят. Кстати, тренирую и гибкость. Всем советую заканчивать тренировки в спортзале растяжкой.

Вот такая должна быть растяжка.

Пообещайте тренироваться ежедневно и хотя бы три раза в неделю у вас получится

У многих " не получается". "Сбросил вес, а он снова". Одна из стратегических хитростей, которые тут подойдут - максимальная публичность.

-Конечно, людям лень!, - сокрушается Михаханов -Да и время еще надо найти, хотя бы 10 минут утром дополнительно на себя, на зарядочку. Попробуйте так - пообещайте проводить занятия ежедневно! Можно в соцсетях. Тогда отступить будет куда сложнее, и раза три-четыре в неделю точно займетесь! А публика, понятное дело, в покое не оставит. Начали - придется продолжать в том же духе.

Конечно, нужны и прогулки на свежем воздухе. Те самые десять тысяч шагов. Хотя и тут все по разному.

Чем не тренировка у поленницы?

-Утром я хожу по окрестностям, прохожу около километра, - рассказывал Анатолий пару лет назад, в начале пути. - Не думайте, что это так просто. Все-таки, во-первых, вес очень большой. Во-вторых, питание небольшое.

Сейчас он проходит 10 тысяч шагов. Пока - по окрестным улицам. Летом - по лесу.

-Это около 8 километров, - отмечает он. -Это нормально сейчас. Еще обязательно надо высыпаться, спать по 8 часов в день, засыпать лучше в 11 вечера. Если недобирать эту норму, только изведете организм, но вес не сбросите.

Ну и, конечно, диета. Вполне разумная, ничего необычного. Все дело в размере порций и том, чтобы есть очень часто.

-Утром каша, чаще всего овсяная, с небольшим количеством масла, - говорит он. -Совсем небольшим. -Днем овощи, салаты, рыба на пару...Минимум жиров, отказ от сахара. Но должно быть достаточно витаминов, они нужны каждый день. И тренировки. И банька. Она хорошо влияет. Но, конечно, если противопоказаний по здоровью нет.

Итак, с весом один из самых тяжелых спортсменов мира справился. Готов помочь советом всем, кто свяжется с ним в Инстаграм. Но это не главная его мечта. Он ищет вторую половинку и мечтает о семье. Анатолий личность популярная, да еще и необычная. Он честно написал в сети, что ждет свою единственную.

- Мне не важно, какой национальности будет моя будущая жена. Главное, чтобы человек был хорошим, - делился с корреспондентом Анатолий. – Как говорят в Японии, «Поживешь с красивой три дня – устанешь, поживешь три дня с некрасивой – привыкнешь».

Впрочем, он уверен, что конечно, она должна разделять его ценности. И здоровый образ жизни тоже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История самого тяжелого борца в мире: как сумоист из Бурятии покорил Японию (подробности)

Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов из Бурятии начал худеть (подробности)

"Сбрасывать вес - это тяжело": 280 -килограммовый Анатолий Михаханов к Новому году похудел на 20 кило (подробности)