Пенсионеры из Иркутска привились от коронавируса ради свиданий на танцплощадке. Фото: личный архив

Пенсионеры из Иркутска привились от COVID-19 ради свиданий на танцплощадке. 88-летняя Нина Толмачева и 87-летний Анатолий Чесноков вместе пришли в прививочный пункт, где им ввели первый компонент вакцины против коронавируса. Первую прививку пенсионерке сделали 24 марта. Второю дозу ей введут 14 апреля, уже после того как женщине 12 апреля исполнится 89 лет. По словам обоих пенсионеров, после вакцинации они чувствуют себя хорошо и не выявили у себя никаких побочных эффектов. Об этом сообщает КП-Иркутск.

Кстати, на танцах пенсионеры и познакомились. Закружились под ритм вальса. По выходным в городском парке в теплое время года играл оркестр. Было это три года назад. Каждую неделю пара выбиралась потанцевать, несмотря на солидный возраст, сил у обоих хватает! Но когда пожилым из-за угрозы заразиться сказали сидеть дома… оставалось только вздыхать и верить, что инфекция отступит и получится снова встретиться и потанцевать. Пока же оставалось только созваниваться, так как рисковать не хотелось, сидели оба по домам. Живут пенсионеры в соседних кварталах. Встречались разве что в поликлинике на профилактических осмотрах и процедурах.

Когда на очередном осмотре им предложили привиться, сразу же согласились. Первый компонент паре уже ввели, ждут второй – уже совсем скоро – 14 апреля. Нине Федоровне к тому времени, кстати, исполнится уже 89 лет (день рождения у нее 12 апреля), а до того момента общаются с партнером по танцам по телефону.

- Анатолий Иванович звонит мне каждый день по три раза: утром, в обед и вечером. Скучать не дает! – рассказала корреспонденту КП-Иркутск Нина Толкачева, живущая в Ангарске. – Семья у меня большая: три дочери, семеро внуков и 14 правнуков. Есть кому мне продукты принести, чтобы я лишний раз из дому не выходила.

Кстати о том, что медикам сейчас не просто, Нина Федоровна знает отчасти и на своем опыте: 51 год отработала медсестрой, знает, как важно беречь здоровье. И за состоянием после первой прививки следила.

- У меня первые три дня тоже самочувствие было отличное, - рассказывает пенсионерка. – После немного захворала, но ни температуры, ни кашля. Разве что сонливость. У Анатолия Ивановича жалоб нет.

Скоро пенсионеры снова увидятся в кабинете вакцинации. А там, глядишь, и снова будут выбираться из дома на свидания.

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