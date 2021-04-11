Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 апреля: больше 63,5 тысяч раз в регионе подтвердился COVID-19 за время пандемии
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Коронавирус в Иркутске, 11 апреля. Борьба с коронавирусом в Иркутской области продолжаются. Новые случаи заражения продолжаю регистрировать каждый день – в среднем плюс/минус 160 за сутки. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье на сегодняшний день 63 543. За сутки о том, что больны COVID-19, узнали еще 160 человек.
Выздоровели чуть больше – 170. Всего победить заразу в Иркутской области смогли уже 61 662 наших земляков и гостей региона.
Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 апреля: в больницах более 1400 человек
В Приангарье коронавирусом на сегодняшний день больны несколько тысяч человек, но большинство из них переносят инфекцию в легкой форме и лечатся дома. Но есть и такие, кому потребовалась госпитализация.
- В медучреждениях Приангарья 11 апреля медики лечат 1406 пациентов с COVID-19, - сообщает Оперативный штаб.
К несчастью, летальные исходы течения болезни продолжаются. О смертях сообщается ежедневно. Так, 11 апреля известили, что скончались от COVID-19 еще 8 пациентов. Всего жертвами пандемии стало 2474 человека: причиной смерти 2207 из них стал COVID-19, еще 267 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к кончине.
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