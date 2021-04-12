В Иркутске возобновились пешеходные экскурсии по Иерусалимскому кладбищу

Иерусалимское кладбище в наши дни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске наступило сравнительно теплое время года. По крайней мере, для прогулок уже приятное. Так, Музей истории города Иркутска и Иркутский областной краеведческий музей начали новый сезон городских тематических пешеходных экскурсий. В конце марта музей им. А. М. Сибирякова провел первую встречу. Посвящена она была "Иерусалимской горе". В следующем году первому общегородскому кладбищу Иркутска исполнится 250 лет. За это время на погосте успели организовать парк развлечений, а после, благодаря общественным деятелям и поддержки горожан, историко-мемориальный комплекс. Как, когда это происходило и почему, КП-Иркутск узнала у историка - старшего научного сотрудника Музея истории города Иркутска Алексея Гаращенко.

История кладбища на Иерусалимской горе

«О нравственности живущих можно судить по их отношению к умершим», - приводит слова писателя Анатолия Калинина старший научный сотрудник Музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова Алексей Гаращенко, рассказывая историю первого общегородского иркутского кладбища. Оно появилось на Иерусалимской горе в 1772 году после указа Екатерины II. До этого времени хоронили при церквях. Но вспышки холерных заболеваний в европейской части страны показали, что погосты должны быть вынесены за черту города.

- Не ближе, чем в 200 саженей от «последнего жила», то есть жилья, - говорит Алексей Николаевич. - Были в законодательстве того времени указаны и требования к благоустройству - обязательно огородить и окопать рвом. С этого времени запрещалось производить захоронения при храмах, хотя они продолжались вплоть до начала XX века, но это были единичные случаи для значимых персон или жертвователей.

Более 100 тысяч горожан

Сначала захоронения были стихийными - от Крестовоздвиженской церкви вверх на гору. Спустя время появились современные границы Иерусалимского кладбища.

- Согласно моим расчетам, на Иерусалимской горе похоронено более 100 тысяч иркутян, примерно 125 - 130 тысяч, - говорит историк Алексей Гаращенко, написавший книгу «Иркутский исторический некрополь: Иерусалимское кладбище». - Цифры эти немного условные. В количественном составе нам известны умершие за последние 20 лет. Число похороненных до этого времени приходится рассчитывать исходя из процентного количества живущих/умиравших. В то время была очень высокая детская смертность. В Иркутске умирали 40 - 50, а то и 60% детей. Это очень большие цифры, так что приблизительное число в 125 тысяч похороненных - оно обоснованно. Есть данные, что захоронения на этих 20 гектарах производились в 3 - 4 слоя.

Порой трудно было найти место для новой могилы, копающие натыкались на гробы.

Часовня на территории историко-мемориального комплекса "Иерусалимская гора" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦПКиО в центре города

Вопрос о закрытии погоста в городской думе ставился еще в 1860-х годах, затем в конце XIX века, но есть документы, утверждающие, что последнее захоронение было проведено в начале 1930 года. Тем не менее в 1932-м кладбище официально было закрыто. О возможности организовать здесь парк заговорили практически сразу. Уже в это время часть надгробий забрали под строительство и отделку домов, а некоторые получили «вторую жизнь» на кладбище в Лисихе. Потом началась Великая Отечественная война и стало не до парков. Известный ЦПКиО - Центральный парк культуры и отдыха с колесом обозрения появился только в 1957 году...

- Перезахоронений не было, - отмечает старший научный сотрудник Музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова Алексей Гаращенко. - Останки, которые выкопали во время установки аттракционов, вывезли, остальные остались в земле. В творившемся в прошлом мы видим вопрос нравственный: общество того времени в большинстве своем не готово было вставать на защиту могил предков. Подобное происходило и в других городах России.

Иркутяне проголосовали

ЦПКиО просуществовал до начала нашего столетия и прекратил свое существование, потому что общество, видимо, созрело. Представители разных конфессий, - а на Иерусалимском кладбище было четкое разграничение погостов для православных, католиков и евреев, - стали обращаться с просьбами прекратить работу аттракционов. Их в тот момент поддержали и власти, и большинство горожан, проголосовав за создание места памяти. Так появился историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Непосредственные работы по его созданию начались в 2018 году.

Теперь в центре города есть спокойное, тихое место, где можно прогуляться. Здесь сделали комфортные дорожки, установили скамейки, провели освещение. Появилась аллея со стендами об известных захороненных здесь личностях. Это декабрист Иосиф Поджио, публицист и краевед Михаил Загоскин, иконописец Максим Зязин, общественный деятель, историк Всеволод Вагин, представители знаменитых купеческих фамилий - Трапезниковы, Баснины, Медведникова, Домбровский и другие. Также установлены памятные знаки, указывающие на религиозные конфессии, - часовня, монумент на еврейской части кладбища.

Те надгробные плиты, что удалось найти в целости, - теперь под стеклом. Во Входо-Иерусалимской церкви, построенной в XIX веке при кладбище, с 2013 года вновь проводят богослужения.

А еще в прошлом году начали проводить в мемориальном комплексе пешие экскурсии. Заказать их можно как в Музее истории города Иркутска, так и в краеведческом музее.

Во Входо-Иерусалимской церкви, построенной в XIX веке при кладбище, с 2013 года вновь проводят богослужения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

История в лицах

Так говорит о Лисихинском кладбище заведующий экспозиционным отделом Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию» Сергей Норвайшас. И совершенно оправданно. Здесь покоятся декабристы - генерал-интендант Алексей Юшневский и полковник Ахтырского гусарского полка Артамон Муравьев, летописец Иркутска Нит Романов, участники Гражданской войны, Великой Отечественной - погибшие в госпиталях и другие. Всего на площади в 36 гектаров предано земле больше 100 тысяч человек.

- Хоронить на Лисихинском кладбище, которое тогда называлось Амурским, начали в 1900 годы, когда Иерусалимское было «перенаселено», - говорит Сергей Норвайшас. - Конечно, тогда это была окраина города. Действовало оно вплоть до 1960-х годов прошлого века. В сохранении этого места кроме исторической ценности есть и художественная. Если на Иерусалимском кладбище в силу обстоятельств остались лишь единицы надгробий, то здесь большинство из них целы, порой встречаются очень интересные памятники, могильные плиты.

Лисихинский парк весной 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Амурское кладбище теперь неотъемлемая составляющая Иркутска. Вплотную к нему прилегает «Лисихинский парк - сквер 300-летия города». Его создали в 1986 году. Тогда иркутяне за пару часов высадили четыре тысячи деревьев. Сейчас в парке есть храм, детская площадка, дорожки, где по утрам устраивают пробежки горожане, а мамы любят гулять с колясками.

В прошлом году сквер так же, как и Иерусалимский комплекс, попал под программу «Формирование комфортной городской среды». Здесь вымостили плиткой аллеи, сделали освещение, установили урны и лавочки, оформили игровые зоны для ребятишек. Появились и новые зеленые насаждения - кустарники, деревья и газоны.

А что касается сохранения памяти, то в 2020-м реконструировали 16 мемориалов офицеров - участников Великой Отечественной войны. В планах - разработка комплексного благоустройства всего Амурского кладбища.

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