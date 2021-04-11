Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2021: будет ли шествие, как сделать штендер

Пройдет ли Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2021 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2021 – еще один способ показать, что мы помним, любим, гордимся. Помним всех, кто защищал нашу страну от фашизма. Любим тех, кто смог пройти весь путь до конца, и тех, кто пал в боях. Гордимся всеми и каждым по отдельности.

Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2021 объединяет в один день тысячи миллионы россиян по всей стране. Тысячи человек в этот день в Иркутске и других городах региона выходят на улицы с плакатами, на которых портреты отцов, дедов, прадедов, а также воевавших женщин. Память о каждом из них жива независимо от звания и срока службы Родине во время Великой Отечественной войны. В прошлом году провести шествие помешала пандемия. Как ситуация обстоит в этом году, КП-Иркутск спросила у координатора акции в Иркутской области Ивана Занько.

Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2021: состоится ли шествие в этом году

О том, пройдет ли Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2021, пока точно неизвестно. Разрешения на проведение акции пока нет.

- Обещали дать точный ответ в конце апреля, - рассказал координатор Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк». – Последнее время все звонят, спрашивают, состоится ли шествие. Ответ на этот вопрос пока один: решение будет принято в конце месяца исходя из санитарно-эпидемиологического положения в области.

Напомним, что в прошлом году, когда Бессмертный полк отменили, он проходил в формате онлайн, а также потомки выставляли портреты фронтовиков в окнах.

Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2021: история

Акция Бессмертный полк впервые состоялась в 2012 году в Томске. Постепенно география шествий расширялась. В Иркутске горожане впервые вышли с портретами воевавших в Великой Отечественной войне в 2014-ом. Движение в областном центре росло, последние года на улицы города выходило от 50 тысяч человек. Маршрут для акции Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2021 всегда один – вниз по улице Декабрьских Событий от танка «Иркутский Комсомолец» до Нижней Набережной, к Московским воротам и далее на сквер Кирова, где к моменту прихода участников шествия начинается Парад Победы.

Бессмертный полк в Иркутске 9 мая 2021: как изготовить штендер

Основу для портрета можно сделать самостоятельно. Ее размеры - ширина – 290 мм, длина – около 435 мм, длина ручки – 500 мм. При этом размер фото для транспаранта должен быть 245 на 335 мм.

Если у вас не осталось фотоснимка воевавшего родственника, можно просто указать его имя, фамилию, отчество и годы жизни, а эмблему Бессмертного полка можно найти на сайте шествия. Там же, кстати, можно воспользоваться специальной программой, в которой впишите данные родственника, подгрузите фото и она создаст портрет с эмблемой и подписью в стиле акции. После сохраняете полученный макет, распечатываете и крепите на ручку.

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