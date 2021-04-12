Юридическая фирма взяла у многодетной матери деньги за услуги, а потом объявила себя банкротом. Фото: личный архив.

Искали надежных адвокатов, а в итоге потеряли деньги. Сибиряки жалуются в Роспотребнадзор на юридическую фирму из Иркутска, которая в ноябре 2020-го собирала с клиентов деньги за услуги, а затем пропала с горизонта.

- Хотела "отвоевать" у соседей свою полоску земли на даче - много лет назад кто-то допустил ошибку при межевании садоводства, - рассказывает "КП"-Иркутск 34-летняя Мария Дедова из Ангарска. - Искала хороших юристов через интернет. Выбрала первую понравившуюся и меня сразу записали на бесплатную консультацию.

"Дело легкое, решим за месяц! Сосед вам еще и моральный ущерб возместит за пользование землей", - заверяли специалисты Марию, когда она приехала к ним за советом в Иркутск.

Женщина решила, что предложение заманчивое. Только вот денег с собой не взяла. Хотела прийти на составление договора на следующий день, но юристы оказались настойчивыми.

"Если не заключим договор сегодня, завтра он обойдется вам дороже", - стращали клиентку.

Уговорили ее тут же, из их офиса, позвонить в банк и оформить кредит на 42 тысячи рублей на их услуги.

- Время шло, а никаких подвижек, - говорит Мария. - Я надеялась, что они решают вопрос, старалась не тревожить. Но в начале января этого года поняла, что моим делом никто не занимается. Позвонила юристам, и выяснилось, что фирма обанкротилась. Все дела, в том числе и мое, продолжает другая компания. Предоставили нового адвоката, он даже пытался составить иск в суд по спорному с соседями вопросу. Но составил его, как оказалось, неправильно.

Позже женщина обратилась к другим юристам, где ей сразу объяснили, что вопрос с землей решать уже поздно, раз межевание было аж 14 лет назад.

- А теперь я не знаю, как забрать из фирмы свои деньги и документы, - вздыхает сибирячка.

У нее, к слову, трое маленьких детей и муж - инвалид. Так что всю большую семью она тянет одна, работая продавцом-кассиром. У нее тоже инвалидность - по слуху, так что приходится носить аппарат. Поэтому кредит в 42 тысячи для нее - огромная сумма. Выплачивать долг будет пять лет, по тысяче в месяц.

Еще одна жертва той самой юридической фирмы - 24-летняя Ольга Веретнова из Черемхова. Она тоже обратилась туда в ноябре 2020-го.

- Хотела через суд избавиться от коммунальных долгов, которые достались в "наследство" вместе с новой квартирой, - говорит Ольга. - Но потеряла 12,5 тысяч. Да, пусть деньги небольшие, но для меня существенные. Адвокат сказала, что первый составленныйиск в суд был якобы с ошибками, поэтому нужно подавать второй, и мол, за это необходимо платить госпошлину. Я передала ей деньги, и после этого она пропала! Дозвониться я больше не смогла. Куда обращаться, как их возвращать? Не представляю...

И таких пострадавших по Иркутской области - десятки. В мессенджере они создали группу, где обсуждают, как теперь отстаивать свои права. Среди них есть пострадавшие даже из Перми.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Юристы нарушили договор? Обращайтесь в суд

- В Управление Роспотребнадзора по Иркутской области действительно стали чаще обращаться по юридическим услугам: чаще всего жалуются на неисполнение договора. На рассмотрении - около 10 обращений, в том числе по фирме, о которой идет речь в данной ситуации.

Как не попасть в подобную историю? Если нужна консультация юриста, можно обратиться сначала в МФЦ, - там подскажут, в какой орган госвласти обратиться за консультацией или оформлением документов (минуя юридические фирмы). В госорганах есть справочные службы, где вы также можете проконсультироваться. Если все-таки хотите обратиться к юристам, то обращайтесь в зарекомендовавшую себя фирму. Наведите справки.

Если вы уже столкнулись с проблемами, обратившись к юристам, то необходимо идти в суд. В свою очередь, по каждому обращению мы проверяем, как был оформлен договор, а также можем дать заключение в суде.

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