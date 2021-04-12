Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 апреля: в ковидных госпиталях региона лечат больше 1400 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 12 апреля. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжается. Количество случаев заражения увеличивается каждый день. Так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 163 человек. Таким образом, общее число инфицированных за время пандемии в регионе составило 63 706.

К счастью, большинство сибиряков с болезнью справляются. Переболевших в Приангарье уже 61 688. За последние 24 часа в их число попали 26 выздоровевших.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 апреля: больше 1400 человек лежат в больницах

По данным на 12 апреля, в медицинских учреждениях Иркутской области врачи борются за жизнь и здоровье 1440 пациентов с COVID-19. Из этого числа 92 человека находятся в тяжелом состоянии. Стоит отметить, что тех, кто переносит COVID-19 в легкой форме больше – 12 апреля амбулаторно, то есть дома, лечатся 3965 сибиряков.

К несчастью, есть и такие, для кого коронавирус стал смертельным. Только за последние сутки от COVID-19 погибли 7 человек, еще 1 зараженный скончался из-за иной тяжелой болезни. С начала пандемии в Иркутской области умерли уже 2482 заболевших новой коронавирусной инфекцией: причиной смерти 2214 стал именно коронавирус, еще 268 зараженных имели в анамнезе другие заболевания, которые привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 апреля.

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