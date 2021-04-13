"Выйдешь за бородатого иностранца!": сибирячка нашла в Индии мужа после пророчества бурятского шамана

Бурятский шаман напророчил сибирячке мужа из-за рубежа. Фото: аккаунт @barmitd в "Инстаграме".

"Будет у тебя муж - красавец-иностранец, и обязательно с бородой!", - когда Баирме Дамдиновой из Забайкалья шаман напророчил жениха из-за рубежа, она об этом особо и не задумывалась. Ну, сказал да сказал. Да и не до замужества было - все мысли только об учебе и работе. Сибирячка выучилась в пяти вузах, сменила десятки должностей, объехала 20 стран и, на удивление, спустя три года после предсказания встретила будущего супруга... в Индии!

Хотя на удивление ли? Баирма еще в студенчестве стала путешествовать по миру и знакомиться с жителями разных стран. Пока училась в Новосибирске на экономиста, побывала волонтером в Китае, - учила детей английскому. Затем перебралась в Москву, отучилась в Финансовом Университете при Правительстве РФ. Побывала в США по программе Work and Travel. А спустя год отправилась на стажировку в сфере маркетинга в индийский город Ахмадабад.

- Там, на другом конце света, в 2018 году я и встретила свою вторую половину, - вспоминает Баирма. - Знакомство вышло забавным. Мы отмечали день рождения общей подруги, гостей было много со всего света. И вот подходит ко мне красивый статный индиец...

"Привет, я Аби. Как тебя зовут?"

"А я Баирма, из России. Я бурятка. Знаешь, кто такие буряты?"

"Нет, гляну в интернете. О, вы потомки Чингисхана! Вот это здорово!"

Парень заинтересовался. Все-таки две абсолютно разные культуры! Пара стала видеться все чаще. Абиманью предложил ей поработать вместе над проектом, а она угостила его ужином. Так и закрутилось: встречи, прогулки, походы в рестораны...

Баирма встретила свою судьбу в Индии. Фото: аккаунт @barmitd в "Инстаграме".

- Быстро вскружили головы друг другу, - улыбается Баирма в разговоре с "КП"-Иркутск. - Мы очень похожи - у нас одинаковые семейные ценности, мы оба открытые и общительные. Меня покорила его доброта, а еще дисциплина и организованность.

Летом Баирма вернулась домой, повидать родных, а Абиманью ждал ее в Индии.

- Когда он пригласил меня в свой родной город Бхопал, знакомиться с родителями, я сразу поняла - это предложение руки и сердца! Таковы особенности индийской культуры. Вот так без кольца, зато сразу к делу: если я соглашаюсь, наши семьи тут же начинают готовиться к свадьбе, - смеется Баирма.

Баирма и Абиманью - очень яркая пара. Фото: аккаунт @barmitd в "Инстаграме".

Родители ее выбору доверились и дочь отпустили. Побывав в гостях у семьи Абиманью, Баирма улетела на обучение в Венгрию, и возлюбленные были разлучены на целый год... А воссоединились в Москве! Оттуда сразу полетели в Забайкалье, знакомиться с родителями невесты.

Сначала свадьбу сыграли в Забайкалье. Фото: аккаунт @barmitd в "Инстаграме".

Свадьбы играли две, по бурятским и индийским традициям.

В Забайкалье приехали родные Абиманью. Фото: аккаунт @barmitd в "Инстаграме".

- Сначала мы встретили семью Аби и устроили свадьбу в наших национальных костюмах, под бурятские песни, - рассказывает Баирма. - А спустя полгода моя семья поехала в Индию, и мы поженились во второй раз. Самые яркие воспоминание об индийской свадьбе - исполнение танца и мехенди (временные татуировки хной - Ред.).

Праздник в бурятских традициях получился незабываемым. Фото: аккаунт @barmitd в "Инстаграме".

Сейчас пара живет в Канаде. Абиманью работает дата-аналитиком в крупной компании, а Баирма ведет блог о зарубежной жизни.

Свадьба в индийских традициях. Фото: аккаунт @barmitd в "Инстаграме".

Мехенди для невесты - одна из традиций свадьбы в Индии. Фото: аккаунт @barmitd в "Инстаграме".

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